Déjà des regrets chez les Clippers

Deux jours, seulement, après leur qualification arrachée au Game 7 face aux Mavericks, les Clippers attaquaient déjà leur demi-finale de conférence, face au Jazz, la nuit dernière. Et l’espace d’une mi-temps, ce Game 1 se déroulait à merveille pour la franchise californienne, devant d’une dizaine de points à la pause (60-47).

C’est alors que le passage aux vestiaires a fait basculer cette partie. Revigorés par ce retour aux stands, eux qui avaient été particulièrement maladroits jusqu’ici, les joueurs de Utah ont progressivement recollé à leurs homologues de Los Angeles, à l’aide d’un troisième quart-temps de haut vol, remporté 32 à 19.

Dans le dernier acte, Jazz et Clippers se sont ensuite rendus coup pour coup, avant que les Mormons ne creusent à leur tour un écart d’une dizaine de points. Mais les Californiens, portés par le réveil de Kawhi Leonard et Paul George, sont finalement parvenus à s’offrir une balle d’égalisation sur la dernière possession.

Et malgré un temps-mort à sa disposition, Tyronn Lue a préféré ne pas y recourir. Un choix stratégique de sa part, pour que Rudy Gobert reste en jeu.

« J’ai pensé que le fait de réussir un ‘stop’ et de partir en contre-attaque, avec [Rudy] Gobert sur le terrain, nous permettrait d’obtenir plus facilement un 3-points ouvert », reconnaissait-il, pour le Los Angeles Times. « C’est souvent le meilleur moyen de se procurer un 3-points, quand l’équipe adverse ne sait pas si elle doit faire faute ou comment elle doit s’organiser sur son repli défensif. »

« Nous sommes revenus des vestiaires en étant trop mous »

Sauf que le plan de Tyronn Lue ne s’est pas passé comme prévu. En relais d’un Donovan Mitchell auteur de 45 points (dont 32 après la mi-temps !), Rudy Gobert a ainsi sorti le grand jeu en défense dans les dernières secondes de ce Game 1. En contrant tout simplement la tentative à 3-points de Marcus Morris, à la suite d’un magnifique effort défensif.

À l’arrivée, le Jazz l’a donc emporté au bout du suspens pour prendre les commandes de cette série, qui promet d’être intense et disputée. Laissant les Clippers avec des regrets, eux qui semblaient pourtant bien contrôler cette partie à mi-parcours.

« Nous n’avons pas d’excuses », lançait un Kawhi Leonard frustré, après coup. « Nous avions une dizaine de points d’avance à la mi-temps et nous sommes revenus des vestiaires en étant trop mous. Alors que nous étions bien en rythme en première mi-temps. Et comme c’est une bonne équipe défensive, qui se donne toujours à fond… »

De son côté, le décevant Paul George ne pouvait que confirmer les propos de son coéquipier, après la rencontre.

« En première mi-temps, nous étions agressifs, nous étions les agresseurs, mais nous avons connu un mauvais troisième quart-temps », livrait-il ainsi, toujours au Los Angeles Times. « [À partir de là], ils ont joué vraiment dur, avec l’énergie du désespoir, en se battant plus que nous. »

Donovan Mitchell a appuyé sur la corde sensible

Bousculés par les spectateurs d’une Vivint Arena pleine à craquer, les joueurs de Los Angeles devaient composer, en prime, avec des jambes probablement un peu plus lourdes que celles des hommes de Quin Snyder, qualifiés quatre jours plus tôt. De là à expliquer cet écroulement en seconde période ?

« Ils nous sont rentrés dedans en défense, sur le plan physique, et nous ne leur avons jamais répondu dans ce domaine », expliquait en tout cas Tyronn Lue, à l’Orange County Register. « J’ai trouvé que nous étions un peu trop exténués en deuxième mi-temps. »

Au-delà de leurs limites physiques, qui leur ont valu de s’appuyer sur une rotation de 11 joueurs, les Clippers ont surtout été mis à mal par le coup de chaud du talentueux Donovan Mitchell. Car après Luka Doncic au premier tour, c’est un autre « combo-guard » All-Star qui s’est régalé face à la traction arrière californienne, démunie devant lui.

« Ce sont deux joueurs différents, de deux équipes différentes, mais c’est également un joueur de calibre All-Star, habile dans bien des domaines », estimait à ce sujet Kawhi Leonard. « Il a été très agressif. Il ne va jamais cesser de shooter et de chercher à impliquer ses coéquipiers. Nous devons donc relever le défi de le ralentir, collectivement. »

« Il est très agressif, il est solide physiquement et il assume vraiment son rôle de leader », confiait quant à lui Paul George, concernant celui que l’on surnomme « Spida ».

Gonflé à bloc, le Jazz se veut revanchard

À court de jus, Los Angeles n’a donc jamais pu ralentir les assauts des Mormons après la pause, plus frais, plus physiques et finalement plus déterminés. ,D’autant plus que la motivation de Utah a probablement dû être accentuée par le supposé « tanking » de fin de saison ses adversaires, les Angelenos étant soupçonnés d’avoir volontairement perdu leurs deux derniers matchs, à Houston puis Oklahoma City, pour éviter de croiser trop tôt la route des Lakers, aujourd’hui éliminés.

« Les Clippers estimaient certainement que nous étions un adversaire qui leur serait plus avantageux », rappelait Quin Snyder à ce propos, la nuit dernière.

Ce à quoi Tyronn Lue a ensuite répondu : « S’il souhaite l’utiliser comme source de motivation pour son équipe, qu’il le fasse. Je ne prête pas attention à ce genre de choses. »

Car, à l’image de leur coach et du précieux Luke Kennard (18 points, à 7/9 aux tirs), les Clippers sont déjà tournés vers le Game 2, à l’issue duquel ils espèrent retourner chez eux avec l’avantage du terrain. Sans faire preuve, cette fois-ci, d’irrégularité au cours de la partie…

« Nous avons bien commencé le match et nous devons simplement réussir à maintenir ce niveau sur 48 minutes », résumait ainsi l’arrière de 24 ans. « J’ai trouvé que nous avons fait du bon travail, en termes de communication, tout au long de la première mi-temps. Mais nous avons mal démarré le troisième quart-temps, en connaissant quelques trous d’air. C’est ce que nous devons corriger. Et nous devons donc déjà nous tenir prêts pour le Game 2, où nous devrons nous battre pendant 48 minutes. »