Où est passé « Playoff P » ?

La Vivint Arena est pleine à craquer, et quand les spectateurs scandent « Playoff P », « Push off P » puis « Surcoté », ça fait du bruit (voir ci-dessous)… Auteur d’un 4 sur 17 aux tirs, Paul George a encore vécu une soirée compliquée, et ce même s’il a donné quelques sueurs froides au public de Salt Lake City dans le dernier quart-temps en inscrivant 13 de ses 20 points.

« J’aime ça. Cet aspect-là ne me touche pas. C’est une question de respect. J’ai eu de bons matchs ici et j’ai eu de mauvais matchs ici » a réagi l’arrière-ailier des Clippers. « Cela fait partie du jeu. Le public va s’impliquer. C’est ce qu’on veut. En tant qu’adversaire, c’est ce qu’on cherche. »

Surtout que ça n’a jamais été le grand amour entre Paul George et le public du Jazz, surtout depuis la série face au Thunder et les accrochages avec Joe Ingles. Forcément, quand il se troue comme cette nuit, le public le chambre. « Le fait est que je n’ai pas bien shooté » reconnaît George. « Je pense que j’ai été hésitant dans mon approche, mais je vais m’améliorer un peu en prenant les tirs que je veux. »

C’est la défense du Jazz qui a dicté les choix de George. « Ils voulaient qu’on tire à mi-distance, et je peux m’améliorer pour trouver mes positions » poursuit-il. « Leur grand est vraiment bon pour bloquer la peinture et attendre près du panier. J’ai trop souvent essayé d’aller au cercle alors qu’il était là à m’attendre. Donc je pense qu’il faut juste être plus pointu dans la préparation et obtenir les tirs que je veux lorsqu’il est en couverture ».

Le tout en conservant cette agressivité qui lui a permis de shooter 10 lancers-francs. « C’est les playoffs… Le jeu physique doit être permis des deux côtés du terrain et je vais rester là-dessus. »