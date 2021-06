Le MVP de la nuit | Donovan Mitchell a pris feu

Sous les yeux de Karl Malone, le légendaire ailier fort du Jazz qui a sa statue devant la salle, mais aussi de Dwyane Wade, Donovan Mitchell a délivré une prestation de très haut niveau, égalant justement le « Mailman » avec un quatrième match en carrière à 40 points ou plus en playoffs, record de franchise. Mitchell n’aura eu besoin que de 27 matchs de playoffs seulement pour atteindre ce sommet…

« Je me devais de donner le ton »

Maladroit en première mi-temps, avec seulement 13 points à 5/14 aux tirs, le jeune All-Star du Jazz a en revanche été fantastique en troisième quart avec 16 points en moins de 9 minutes. Avec 10 points consécutifs, c’est lui qui a quasiment ramené à lui seul le Jazz au contact des Clippers, avec ses tirs très longue-distance d’une part mais aussi son agressivité dans l’attaque du cercle et ses changements de direction ultra-rapides d’autre part.

« Je n’avais pas vraiment aidé mon équipe en première mi-temps, des deux côtés du terrain. J’ai un peu laissé Luke [Kennard] et Reggie [Jackson] monter en température, ils m’ont botté les fesses. Je ne faisais pas les bonnes lectures non plus offensivement. Quand je suis rentré aux vestiaires, j’ai dit aux gars que c’était de ma faute [si on était à la traine]. Je me devais de donner le ton. »

Auteur de 45 points au final (plus 5 passes), Mitchell a certes un peu arrosé à 3-points à 6/15 mais à 16/30 au global, il a été plutôt efficace vu les circonstances, se montrant quasi-parfait aux lancers à 7/8. Bien coaché par Quin Snyder qui l’incitait à s’impliquer défensivement afin de trouver du rythme offensivement, Mitchell a aussi bénéficié de conseils avisés d’un spectateur du premier rang, un certain Dwyane Wade.

« Il m’a dit quelques petites choses qu’il a vues au cours du match. C’est super pour moi d’avoir quelqu’un que j’appelle un frère être assis comme ça au bord du terrain. Il fait partie de la franchise maintenant et il essayait de m’aider à améliorer certaines choses. Pas seulement moi mais pour toute l’équipe. On est vraiment reconnaissant qu’il soit là, c’est rare, surtout sur un match de playoffs. »

« C’est pour ça qu’il est double meilleur défenseur de la Ligue »

Porté par un public tout acquis à sa cause, dont des chants de « MVP ! MVP ! MVP ! » à chacune de ses incartades sur la ligne des lancers, Mitchell a pour le coup délivré en deuxième mi-temps, avec 32 points à 11/16 aux tirs dont 4/7 de loin. Il a renversé la vapeur. Le chassé est devenu le chasseur, jusqu’à cette ultime action défensive conclue par Rudy Gobert au contre sur Marcus Morris…

« On s’est simplement adapté au fur et à mesure de l’action. On a joué à l’instinct et Rudy a réussi une super action, c’est pour ça qu’il est double meilleur défenseur de la Ligue. »

A l’inverse de leur série face à Memphis, débutée sur un faux-pas à domicile, le Jazz a cette fois bien entamé son duel face aux Clippers. Il valait mieux tant on sait que la troupe de Los Angeles peut s’imposer à l’extérieur, surtout en l’absence de Mike Conley. En tout état de cause, Mitchell affirme qu’il ne faudra pas se relâcher, sous peine d’une sacrée désillusion.

« On doit jouer dur, c’est une équipe très talentueuse en face. On a commis des erreurs, ils ont commis des erreurs mais en fin de compte, on doit continuer à avancer et s’ajuster. C’est une équipe très talentueuse et on doit être prêt à jouer dur à chaque match, à chaque minute. On doit garder le pied sur la pédale. Il faut leur rendre hommage, ils nous ont bien poussés. Il faudra de nouveau être prêt à se battre comme des chiens pour le match 2. »