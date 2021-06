La défense des Hawks cherche des solutions

Les Sixers sont certes bien mieux équipés que les Knicks offensivement donc ce n’est pas véritablement une surprise, mais il est évident qu’après deux rencontres, à Philadelphie en demi-finale de conférence, les Hawks ont été débordés en défense comme jamais au premier tour contre New York.

Les Knicks avaient affiché des limites et des carences (97 points marqués de moyenne en cinq matches), là où les Sixers viennent de coller 124 et 118 points aux troupes de Nate McMillan, avec un Joel Embiid au sommet, qui marque 39.5 points de moyenne.

Avec 79 points inscrits en 72 minutes, à 25/46 au shoot et 26/31 aux lancers-francs, le deuxième aux votes du MVP de la saison régulière est bien évidemment le problème principal des Hawks, qui pensaient pourtant avoir, avec Clint Capela, une arme pour le contenir.

« C’est un souci au poste bas », constate le coach des Hawks à The Athletic. « On a essayé de changer de défense face à lui. Parfois, il nous enfonce trop. Nos prises à deux ne sont pas assez rapides et il prend l’avantage, en marquant ou en allant sur la ligne des lancers-francs. On doit faire mieux. Poste bas, il a un peu fait ce qu’il voulait depuis deux matches. »

Le pivot suisse est livré à lui-même face au talent et à la puissance du Camerounais et John Collins, trop frêle et un plus petit que Capela, ne peut pas vraiment le soulager. Les prises à deux restent donc une solution même si les Sixers ont énormément de shooteurs pour les sanctionner. Heureusement pour McMillan, seuls Shake Milton (4/5) et Seth Curry (10/15) sont, pour l’instant, dangereux derrière l’arc puisque Tobias Harris (1/5) et Danny Green (1/9) peinent encore à trouver la cible.

De’Andre Hunter va-t-il jouer dans cette série ?

Un des changements entre la série du premier tour contre New York et ce duel face à Philadelphie, outre le niveau des joueurs, c’est aussi l’absence de De’Andre Hunter. L’ailier est touché au genou droit et n’a pas encore joué dans cette demi-finale de conférence. Précieux en défense, il serait très utile contre Harris ou Curry, là où Solomon Hill est solide mais moins tranchant et où Bogdan Bogdanovic ne peut pas peser, notamment physiquement face à Harris.

« Il nous manque énormément. Sa présence, surtout en défense, nous fait défaut. Il est excellent sur le porteur de balle et en aide. Sans oublier qu’il peut marquer des points », déplore Trae Young, toujours pour The Athletic. « Philadelphie a beaucoup de joueurs et ce serait un joueur de plus pour nous aider en défense », ajoute Kevin Huerter. « Il pourrait s’occuper de Ben Simmons ou de Tobias Harris. Au premier tour, il a un peu défendu sur Julius Randle. »

La série va désormais se poursuivre en Géorgie, à partir de vendredi. Quand Hunter pourra-t-il revenir sur les parquets ? « On est très prudent avec lui », a assuré, Travis Schlenk, le GM de la franchise d’Atlanta. « On ne veut pas prendre une décision qui pourrait mettre la suite de sa carrière en danger. La frontière est mince entre vivre le moment et faire mon boulot, c’est-à-dire protéger les cinq ou dix années à venir pour notre franchise. »

Il serait trop rapide de dire que la défense des Hawks souffre uniquement à cause du talent des joueurs de Doc Rivers. Elle est aussi mise en difficulté par les erreurs de l’attaque des troupes de Nate McMillan. Comment ? Par les 32 ballons perdus de Young (8 rien pour lui) et sa bande ces deux derniers matches. Ben Simmons et compagnie, qui sont déjà très bons pour provoquer des possessions gâchées ou voler des ballons, en profitent alors à merveille pour jouer les transitions et marquer des paniers faciles.