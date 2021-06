Des Nuggets bien trop tendres

Depuis leur retour en playoffs en 2019, les Nuggets ont régulièrement eu du mal à démarrer leurs séries sur une bonne note. En témoignent leur bilan de 2 victoires et 5 défaites dans un Game 1, sous les ordres de Michael Malone. Et la rencontre de la nuit dernière, perdue face aux Suns, n’a ainsi pas dérogé à la règle. Comme au premier tour face aux Blazers, finalement.

Malgré une bonne première mi-temps, et une bonne entame de seconde pour prendre une dizaine de points d’avance, Denver s’est ensuite progressivement effondré sur la deuxième moitié du troisième quart-temps. Possession après possession, les joueurs du Colorado ont donc perdu leur basket des deux côtés du terrain, et notamment en défense.

« Notre défense, entre la première et la deuxième mi-temps, ça a été le jour et la nuit », reconnaissait à ce propos Michael Malone, pour ESPN. « À mes yeux, ce match ressemblait au Game 1 face à Portland. Nous avons connu trop de trous d’air en défense. Je crois que 7 de leurs 13 paniers à 3-points sont venus des corners et beaucoup d’entre eux sont venus d’un manque de communication. Nous avons aussi concédé 8 ‘and-one’, ce qui n’est juste pas possible en playoffs. Notre mentalité était trop ‘soft’. Si vous faites faute sur quelqu’un, faites-le vraiment. »

Etre l’équipe la plus physique

Au-delà de cet effondrement collectif en défense, c’est donc la mentalité sur le parquet des Nuggets — dominés 65 à 47 après la pause — qui a particulièrement déplu au coach de la franchise. Privé de plusieurs de ses éléments, Denver a globalement été incapable de s’appuyer sur ce qui a souvent fait sa force cette saison : le combat et l’agressivité.

« Lorsque nous avons battu Portland à quatre reprises, nous étions à chaque fois les agresseurs », notait ainsi Michael Malone. « Nous devons être l’équipe la plus physique, ça doit toujours être le cas. Nous sommes en sous-effectif, c’est la raison pour laquelle personne ne nous donne une chance de remporter cette série. Nous aurons besoin d’être à notre meilleur niveau, dès mercredi soir. Nous devons l’être. »

Quant à Aaron Gordon, l’un des rares joueurs des Nuggets à avoir tenu son rang la nuit dernière (18 points), il regrettait également le manque de caractère de son équipe, dominée et jamais en mesure de réagir en deuxième mi-temps.

« ‘Soft’ ou ‘crainte’, c’est une bonne manière de définir [notre mentalité] », estimait l’ailier-fort de 25 ans. « Vous pouvez choisir entre ces deux mots car je pense qu’ils décrivent bien la façon dont nous avons joué. Ensuite, nous nous sommes écroulés, en défense et en attaque, nous ne faisions pas ce que nous sommes censés faire. Nous les avons laissés un peu trop dicter leur jeu, offensivement. Nous avons connu vraiment trop de trous d’air. »

Denver est tombé de haut après la pause

De son côté, Nikola Jokic se voulait un peu moins pessimiste que son coach et son coéquipier. Mais le probable futur MVP de la ligue préférait surtout insister sur l’incapacité des siens à répondre collectivement aux « runs » des Suns.

Notamment lorsque le score est passé de 72-63, en faveur de Denver, à 79-72, en faveur de Phoenix, dans le troisième quart-temps. Ou quand l’écart a grimpé de +4 (83-79) à +16 (97-81), à cheval sur les troisième et quatrième quarts-temps.

« Je ne trouve pas que nous ayons joué de manière ‘soft’ », confiait donc le Serbe. « Nous devons réaliser un bien meilleur travail, notamment lorsqu’il s’agit de gérer les ‘runs’. À un moment donné, ils nous ont infligé un 16-0 je crois… Et quand les choses ne vont pas dans notre sens, nous devons simplement être plus tranchants. Nous devons savoir où nous allons collectivement. »

Afin de rebondir dès le Game 2, les Nuggets pourront compter sur la montée en régime de Nikola Jokic, certainement un peu rouillé (22 points et 9 rebonds, à 10/23 aux tirs) après quatre jours de repos. Le « Joker » s’étant, en plus, fait rentrer dedans par le solide Deandre Ayton.

« Ce qui est étrange avec Nikola [Jokic], c’est qu’il aime jouer tous les deux jours », expliquait justement Michael Malone, à ce sujet. « C’était déjà le cas en saison régulière. Nous en avons parlé ensemble et c’est la raison pour laquelle je pense qu’il va aimer le calendrier de cette série. Les longues pauses, les deux jours d’attente entre chaque match, ça peut paraître long pour certains joueurs. Nikola est un joueur de rythme, il aime jouer tous les deux jours, et il va pouvoir le faire dans cette série. »

« Ça a eu le mérite de nous réveiller »

Et Denver pourra se servir, en prime, de cette fessée reçue dans l’Arizona pour rendre la pareille aux Suns et espérer récupérer, ainsi, l’avantage du terrain, avant de retourner dans le Colorado.

« Cela me dérange car ce sont les playoffs », livrait JaMychal Green concernant cette défaite dans le Game 1. « Nous devons mettre plus d’énergie. Nous nous sommes faits cogner dessus et nous devrons inverser les rôles la prochaine fois. Mais ça a eu le mérite de nous réveiller et nous serons prêts pour le Game 2. »