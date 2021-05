À Dallas, les Clippers vont devoir montrer de quoi ils sont capables

Après les propos non-alarmistes, voilà le discours plus « guerrier ». Maintenant qu’ils ont perdu les deux premières rencontres sur leur parquet face aux Mavs, les Clippers se doivent d’aller gagner la nuit prochaine à Dallas. Sans quoi la formation de Tyronn Lue, pourtant candidate à la victoire suprême, se retrouverait menée 3-0…

« Je pense que lorsque vous êtes menés 2-0 et que vous arrivez dans la salle de l’adversaire, l’enjeu est montrer de quoi vous êtes faits » juge le coach californien, cité par ESPN. « Notre dureté tout au long de l’année, notre confiance et le fait d’être unis, tout cela va nous montrer (ce soir) qui nous sommes et de quoi nous sommes faits. Je suis donc impatient de voir ça ».

L’ancien technicien des Cavaliers est impatient de voir une réaction de son équipe qui n’a pas su contenir Luka Doncic lors des deux premières rencontres. Le génie slovène affiche jusqu’ici 35 points, 9 passes et 8.5 rebonds de moyenne sur la série. En parvenant à le limiter un minimum offensivement, Los Angeles, qui ne manque pourtant pas de défenseurs réputés dans son effectif, aurait forcément de bonnes chances de l’emporter.

Mais Los Angeles ne peut pas non plus se permettre de faire l’impasse sur les « role players » texans, comme Tim Hardaway Jr., Jalen Brunson ou Josh Richardson qui leur ont fait mal dans les quatrièmes quart-temps.

Être plus physique dans le jeu

Pour Tyronn Lue, l’une des clés est d’être en mesure de répondre physiquement. « On doit apporter une dimension physique au jeu. Ils ont clairement été l’équipe la plus physique et je ne sais pas pourquoi, c’est la raison pour laquelle nous en parlons » assure ainsi l’ancien bras droit de Doc Rivers.

Luka Doncic n’a pas oublié de quoi Marcus Morris était capable en la matière, avec des fautes très limites sur lui. Le salut des Clippers doit-il passer par ce genre de gestes ? Ce n’est sans doute pas l’idée, mais un déclic est attendu.

Le coach, qui pourrait être privé de l’un de ses guerriers Serge Ibaka (spasmes au dos) la nuit prochaine, réclame notamment de meilleures entames de match au niveau défensif. « On en a tous conscience, maintenant on doit s’y mettre et suivre notre plan » répète-t-il ainsi.

« Urgence, c’est le bon mot », poursuit Tyronn Lue. « Je ne crois pas aux notions de pression ou de panique. On doit avoir conscience de cette urgence par rapport à nos objectifs et que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. C’est la chose la plus importante pour moi. Mais comme je l’ai dit, nous sommes dans l’urgence et nous sommes prêts à y aller. Nous avons réglé certaines choses que nous devions régler ».