Dos au mur, les Clippers ne sont absolument pas inquiets

Et de 5 ! A cheval sur les deux playoffs, les Clippers restent sur cinq revers de suite, et comme on le craignait, le remplacement de Doc Rivers par Tyronn Lue n’a finalement pas changé grand chose. L’an passé, l’équipe s’était montrée incapable de contenir le pick-and-roll entre Jamal Murray et Nikola Jokic, et cette saison, c’est Luka Doncic qui se régale face à la défense des Clippers. Pourtant, Kawhi Leonard, Paul George ou encore Pat Beverley se sont taillés une solide réputation en défense, mais ils n’ont toujours pas trouvé la clé pour freiner le Slovène, et ce matin, les Clippers sont menés 2-0 avant d’aller à Dallas !

« Nous devons être à la hauteur de l’événement. Le fait est que si nous ne le faisons pas, nous sommes fichus »

« Il n’y aucune inquiétude » assure pourtant Paul George. « C’est une compétition. Nous devons être à la hauteur de l’événement. Le fait est que si nous ne le faisons pas, nous sommes fichus. Il n’y a pas de niveau d’inquiétude. Nous devons juste jouer notre jeu, nous devons traverser les obstacles. Nous devons intégrer notre défense. Luka va avoir le ballon. Nous devons juste faire un meilleur travail défensif pour freiner les autres. »

Même sérénité chez Tyronn Lue, même si son analyse est plus qu’étrange. « Je ne suis pas préoccupé. On doit gagner quatre matches, et on arrive en terre adverse. Il n’y a pas de pression pour mettre des tirs. On va essayer de leur piquer un match, puis un deuxième. Mais désormais, c’est à eux de jouer à domicile et d’essayer de garder leur adresse aux tirs. C’est facile d’être adroits à l’extérieur, sans pression. On verra au Game 3. »

« Il y a trop de pénétrations qui vont au bout, trop de dunks, trop de lay-up »

Paul George reprend un peu le même discours en expliquant que Dallas a le beau rôle comme outsider. « Ce sont les équipes les plus dangereuses. Je suis sûr que tout le monde s’attendait à ce qu’on gagne. Ils sont les outsiders, et quand vous l’êtes, vous n’avez pas d’attentes élevées, et vous pouvez jouer de manière plus libérée et en confiance. Je pense qu’on leur a donné un peu trop confiance, et on doit les éteindre. »

Auteur d’un match plein, Kawhi Leonard ne pèse pourtant pas sur la rencontre, ni sur son groupe. Mais il s’interroge sur la solution à trouver pour mettre fin au Doncic Show. « Ce n’est pas de la magie » prévient-il. « On doit jouer au basket, on doit réaliser des stops. Ils ont été trop adroits lors des deux premiers matches, et on doit s’aider les uns, les autres. Il y a trop de pénétrations qui vont au bout, trop de dunks, trop de lay-up. On doit élever le niveau en défense. »