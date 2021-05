Le MVP de la nuit | Luka Doncic a disséqué les Clippers

À seulement 22 ans, Luka Doncic n’a participé qu’à huit petits matchs de playoffs au cours de sa jeune carrière. Il n’empêche que son impressionnante domination sur la plus grande scène du basket mondial nous ferait presque penser qu’il dispute actuellement sa dixième campagne de playoffs consécutive. Les Clippers peuvent en témoigner, eux qui se coltinent le phénomène slovène depuis maintenant deux saisons d’affilée.

Qu’importe les défenseurs en face de lui (Kawhi Leonard, Paul George, Marcus Morris, Patrick Beverley, Rajon Rondo, Nicolas Batum, Reggie Jackson…), tous plus chevronnés les uns que les autres, Luka Doncic reste imperturbable. Récitant tranquillement ses gammes les unes après les autres, aussi bien lorsqu’il s’agit d’aller scorer (parfois sur une jambe, parfois sur un poster-dunk !), que lorsqu’il s’agit de distribuer le ballon pour ses coéquipiers, Tim Hardaway Jr. (28 points) en tête.

« Il donne simplement l’impression de s’amuser », confiait après la partie Reggie Jackson, littéralement sans solutions face à son adversaire. « Il joue libéré et prend du plaisir. [Les Mavericks] sont tous cool, sereins et calmes. Nous devons vraiment trouver un moyen de le secouer et de lui rentrer dedans. »

Mais qu’en pense le principal intéressé, lorsqu’il est justement questionné sur cet état d’esprit ? « Notre mentalité ce soir, c’était de rentrer sur le terrain, jouer de manière agressive, prendre du plaisir, et c’est tout. Voilà notre mentalité, elle reste toujours la même. »

Sous les yeux de Dirk Nowitzki, Luka Doncic a fait le show

Auteur d’un gros triple-double dans le Game 1 (31 points, 10 rebonds, 11 passes), Luka Doncic a cette fois-ci dû se « contenter » d’un match à 39 points, 7 rebonds et 7 passes dans le Game 2 (à 16/29 aux tirs et 5/13 aux tirs, mais à 2/7 aux lancers-francs et avec 7 pertes de balle).

Et même sans triple-double à la clé, cette performance XXL a guidé les Mavericks vers une nouvelle victoire autoritaire sur le parquet des Clippers. La deuxième en deux rencontres, donc, en faisant surtout la course en tête du début à la fin (ou presque).

Quant aux plus superstitieux, ils aimeront certainement rappeler que la dernière fois que la franchise de Dallas est repartie de Los Angeles avec une avance de 2-0 en playoffs, elle a terminé championne cette année-là, en 2011. Dix ans après Dirk Nowitzki et sa bande, c’est un autre génie européen qui se trouve aux commandes du navire texan, tirant tout son groupe vers le haut.

À l’instar de Patrick Mahomes, Dirk Nowitzki a justement pu apprécier de très près le spectacle proposé par son ancien coéquipier Luka Doncic, puisqu’il se trouvait dans les tribunes du Staples Center cette nuit, non loin du banc des Mavs. Une sorte de supplément d’âme pour son équipe de toujours ? « Je pense sincèrement que sa présence a été un plus, un porte-bonheur même, pour nous ce soir », estimait justement Rick Carlisle à ce sujet.

Ne pas tout gâcher à domicile

Désormais à la tête d’une avance confortable de 2-0, avant de retourner dans le Texas, les Mavericks ne devront pas se relâcher pour autant car, même abattus, les Clippers ne lâcheront rien jusqu’à la fin. Des Clippers qui rêveraient de devenir la cinquième équipe de l’histoire à remonter un handicap de 0-2, malgré la perte des deux premiers matchs d’une série à domicile.

Et pour s’éviter une mauvaise surprise ainsi que quelques sueurs froides, en gagnant au moins une de leurs deux rencontres à venir, les joueurs texans pourront notamment compter sur la présence de leurs fans, qui seront plus de 15 000 à l’American Airlines Center.

Une grande découverte pour Luka Doncic, à ce stade de la compétition. « J’attendais ça depuis tellement longtemps, que de pouvoir jouer devant nos fans, dans notre salle, en playoffs », livrait-il à ce propos, pour conclure.

Un public qui a déjà hâte d’assister aux exploits de son chouchou en direct, tout en l’encourageant à qualifier Dallas pour une demi-finale de conférence pour la première fois depuis… 2011 ! L’année du seul titre de la franchise, donc.