Le MVP de la nuit | Luka Doncic, le basket plaisir

Les années se suivent et se ressemblent pour Luka Doncic, toujours aussi maître de son basket lorsqu’il s’agit de pourrir les meilleurs défenseurs des Clippers. Il y a pourtant du répondant en face, avec Pat Beverley, Paul George et Kawhi Leonard, mais le Slovène leur a encore fait la misère dans ce Game 1 pour finir avec 31 points, 10 rebonds et 11 passes pour une victoire 113-103.

Dallas a déjà pris la main dans la série, et Luka Doncic signe son 3e triple-double en sept matches de playoffs, et c’est la deuxième fois qu’il signe un triple-double avec au moins 30 points. À 22 ans, seuls deux joueurs en avaient fait autant : LeBron James et Kareem Abdul-Jabbar.

Les Clippers changent de stratégie

« C’est son moment de l’année. C’est l’un des joueurs les plus intelligents qu’on puisse rencontrer, quel que soit l’âge ou le niveau » a réagi Rick Carlisle après la rencontre. « Il sait qu’on est une équipe qui possède une mentalité pour mettre en avant le joueur suivant, et c’est lui qui montre l’exemple. »

Le jeu de Dallas est simple : un pick-and-roll initié par Luka Doncic, et ensuite son talent fait le reste. « Quand ils ne font pas de prise à deux, il faut les agresser. Quand ils font prise à deux, c’est que quelqu’un est libre. J’ai juste à lire le jeu. »

En première mi-temps, les Clippers switchaient sur Luka Doncic, et il s’est retrouvé face à Ivica Zubac. Résultat : le Slovène va lui coller 15 points à 6 sur 9 aux tirs. Comme ce 3-points sur une jambe dans le corner en début de 2e mi-temps. Tellement facile…

Au milieu du 3e quart-temps, Tyronn Lue va enfin réagir, et ce n’est qu’à partir de ce moment que les Clippers vont faire des prises à deux. Un choix payant, mais trop tardif : Luka Doncic ne va inscrire qu’un point en dernier quart-temps, mais Dallas s’impose.

« Ce n’est que ma troisième saison. J’ai encore beaucoup à apprendre »

« On a gagné le match, et il n’y a que ça qui compte pour moi. Peu importe que je marque 0 ou 15 points dans le dernier quart-temps » commente le MVP de la soirée. D’autant que ses passes pour Dorian Finney-Smith Jalen Brunson et Tim Hardaway Jr. en seconde période, ont fait aussi mal que des points.

« Quand Luka se lance, j’essaie de rester prêt car je sais qu’ils vont commencer à faire des prises à deux » explique Finney-Smith. « La plupart du temps, en fin de match, les équipes essaient de le forcer à lâcher la balle, et c’est là que nous quatre devons être prêts à shooter. » A shooter, ou dunker comme Kristaps Porzingis qui a aussi profité de ces caviars dans le « money time » pour planter deux dunks au meilleur moment.

Alors que Luka Doncic ne va donc inscrire qu’un point, Dallas va terminer le match sur un 13-3 en trois minutes pour prendre cette première manche. Ce qui forcément donne le sourire au Slovène, si nerveux pendant la saison régulière.

« Les playoffs, c’est du plaisir. C’est surtout du plaisir quand on gagne, mais ça reste du basket plaisir. J’espère être à mon meilleur niveau, mais je pense que j’en suis loin. Ce n’est que ma troisième saison. J’ai encore beaucoup à apprendre. On joue, on prend du plaisir, et on essaie juste de gagner des matches. »