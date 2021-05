Jayson Tatum, mauvais pied, mauvais oeil

Auteur de 22 points, 5 passes et 3 rebonds au match 1, Jayson Tatum avait déjà été très bien tenu par la défense des Nets, terminant la partie à 6/20 aux tirs dont 1/4 à 3-points. De quoi le motiver à bloc pour la deuxième manche hier soir…

Pas tellement à vrai dire, car Tatum a vécu une soirée encore plus cauchemardesques, bouclée à 9 points et 4 rebonds, le tout à 3/12 aux tirs. Touché à l’oeil droit par Kevin Durant en début de troisième quart, le jeune All Star des Celtics a finalement dû rester sur le banc les vingt dernières minutes du match.

« Il a essayé de s’adapter à la lumière sur le terrain mais il avait vraiment du mal. Il a été bien égratigné », a expliqué Brad Stevens dans le New York Post. « Son oeil était plutôt rouge, assez enflé selon moi. Je ne sais pas quel est le diagnostic exact, mais il était évident qu’il n’était pas à l’aise. »

Face à « Durantula », Tatum a en tout cas éprouvé les pires difficultés à trouver son jeu en attaque. Il a été considérablement gêné par les longs segments de Durant, même si ce dernier reste tout de même méfiant : « On sait qu’il peut trouver son rythme à n’importe quel moment, mais je suis content qu’on ait pu contester la plupart de ses tirs. »

Battus à plates coutures sur les deux premiers matchs, les Celtics rentrent à Boston avec deux défaites dans les valises et un leader en pleine crise de confiance, à 9/32 aux tirs en cumulé, soit un tout petit 27% de réussite, en sérieux contraste avec son carton du « play in » à 50 points dont un 5/12 à 3-points et 17/17 aux lancers.

« Jayson doit être capable de s’adapter à la défense qu’on lui oppose »

« On doit trouver des positions ouvertes pour lui », ajoute Marcus Smart. « On met des systèmes en place pour lui, on fait tout ce qu’on peut pour essayer de l’aider. Mais en même temps, Jayson doit être capable de s’adapter à la défense qu’on lui oppose. On doit continuer à se démarquer pour lui. On doit continuer à se présenter dans son champ de vision et JT doit faire les passes, même si on ne met pas tous les tirs. Les tirs finiront par tomber dedans et ça lui ouvrira le jeu. »

Non sans pointer du doigt le manque de jugeotte de son coéquipier face à la défense et les prises à deux des Nets, Smart veut encore croire que Tatum va se ressaisir pour la suite de la série. Ça va commencer par un retour au Boston Garden ce vendredi.

En cas de nouvelle défaite, les carottes seraient déjà cuites pour des Celtics sans solution sur les deux premières manches.

« C’est malheureux », conclut Smart. « Quand on a du mal à trouver notre jeu et que notre meilleur joueur sort sur blessure, c’est difficile à encaisser. Mais on a le bon état d’esprit, on garde le moral. Ça va aller. Je ne pense pas que ce soit aussi sérieux que les gens ne le pensent, ce qui est bon pour nous et bon pour lui. On garde le moral. Je suis sûr qu’il va jouer le match 3 et on va revenir. »