Bourreau des Wizards, Jayson Tatum (50 points !) offre la 7e place aux Celtics

Dans le premier quart-temps, portés par leur adresse à 3-points, les Celtics prennent les devants, avec l’efficacité de leur collectif. En face, les Wizards de Russell Westbrook s’accrochent en multipliant les attaques du cercle (15-9). Si la partie a beau démarrer sur un rythme effréné, qui plaît à Ish Smith et Dan Gafford, Washington peine cependant à contenir les assauts à 3-points et dans la peinture de Jayson Tatum, Marcus Smart ou encore Kemba Walker. Boosté en prime par l’arrivée de Tristan Thompson dans la raquette, Boston mène logiquement après douze minutes (27-21).

Dans le deuxième quart-temps, certes plombés par leurs pertes de balle et les points qui en découlent, les Wizards restent au contact puis recollent. Grâce, toujours, à l’activité de l’insaisissable Ish Smith, qui tire toute sa « second-unit » vers le haut. Dans le dur, les Celtics se contentent de provoquer des fautes (37-37). Discret jusqu’ici, Bradley Beal prend ensuite les choses en main au scoring et Washington passe alors devant. Mais pour Boston, les choses se compliquent davantage quand Marcus Smart puis Robert Williams quittent le terrain en raison de blessures à la cheville et au genou…

Dans le dur physiquement, les Celtics rebondissent fort

Un incident qui masque presque le fait que les joueurs de la capitale ont posé leur empreinte sur cette partie. Dans le sillage de la science offensive de Bradley Beal et de l’hyperactivité de Russell Westbrook, les hommes de Scott Brooks virent ainsi en tête d’une possession à la pause. Malgré la grosse fin de mi-temps de Jayson Tatum pour les C’s, qui ont vu Marcus Smart revenir en jeu, contrairement à Robert Williams (54-52).

Si le rythme retombe au retour des vestiaires, le 3/3 à 3-points de Kemba Walker met sur orbite les Celtics, qui redémarrent sur un 17-2, pour passer à +10 ! Puis ce sont les quatre paniers consécutifs de Jayson Tatum qui enfoncent davantage les Wizards, groggy, frustrés et incapables de réagir, en attaque comme en défense (76-64).

Washington reprend alors sa marche en avant en attaquant le cercle, mais Jayson Tatum continue sur sa lancée au scoring. Auteur de 23 points rien que dans ce troisième quart-temps (!), l’ailier All-Star permet toujours à Boston de résister aux tentatives de come-back de Russell Westbrook, Ish Smith ou encore Bradley Beal, à douze minutes de la fin (90-80).

Jayson Tatum en état de grâce

Dans le dernier acte, le faux rythme persiste et les Wizards tentent d’en profiter pour se relancer, toujours en mode « hero-ball » et en allant chercher leurs points dans la peinture. Sans succès, malgré leurs différentes fautes obtenues, car les non moins agressifs Jayson Tatum et Tristan Thompson ne lâchent rien pour maintenir les Celtics à l’abri. Des C’s qui, il faut le dire, sont bien aidés par l’adresse à 3-points calamiteuse de leurs visiteurs, et quelques coups de sifflet généreux de la part des arbitres (106-90).

Sur un nuage, ou presque, en seconde période, Boston peut ensuite se diriger tranquillement vers la victoire (118-100), assurant du même coup sa place au premier tour des playoffs, face aux Nets. Un joli succès décroché à l’issue d’une excellente deuxième mi-temps, sous l’impulsion de Jayson Tatum (50 points, dont 32 après la pause), Kemba Walker (29 points) et Tristan Thompson (12 points, 12 rebonds).

À l’inverse, malgré un bon Ish Smith (17 points, 8 rebonds), Washington devra donc passer par un nouveau match de « play-in » sous tension face aux Pacers, après-demain. En espérant cette fois-ci pouvoir compter sur de meilleurs Bradley Beal (22 points, 9 rebonds, 6 passes) et Russell Westbrook (20 points, 14 rebonds, 5 passes, 3 interceptions, 2 contres), productifs mais maladroits toute la soirée (16/43 aux tirs en cumulé, dont 1/10 à 3-points).