Chris Paul combat la douleur plus que l’adversaire

Touché à l’épaule droite lors du premier match face aux Lakers, Chris Paul était bel et bien en tenue hier soir pour la deuxième levée. Malgré tout son courage et son abnégation, le meneur vétéran n’a pas pesé comme à l’accoutumée, limité à 23 minutes – dont 7 seulement en deuxième mi-temps, pour 6 points (à 2/5 aux tirs), plus 5 passes et 3 rebonds.

Après son Game 1 à 7 points, 8 passes et 4 rebonds, CP3 n’a encore été que l’ombre de lui-même hier soir. Monty Williams a pour le coup préféré le sortir du match rapidement en deuxième mi-temps, misant sur Cameron Payne, qui le lui a bien rendu avec 19 points et 7 passes en sortie de banc.

« Je l’ai fait sortir, et c’était pleinement ma décision », a confirmé Williams sur ESPN. « De le voir tenir son bras comme il le tenait, je ne pouvais pas le voir jouer comme ça. Il a essayé de créer du jeu. Il s’est battu. C’est un guerrier, on le sait tous. J’ai simplement pris la décision de le sortir. »

« Il n’arrive pas à faire les passes qu’il veut faire »

Déjà sacrément emprunté sur ses mouvement de dribble lors du Game 1, Paul n’a pas pu redresser la barre pour la deuxième manche. Malgré un bandage et des traitements intensifs entre les deux rencontres, Paul n’est clairement pas rétabli.

« Il n’arrive pas à faire les passes qu’il veut faire », poursuit Williams. « Il a peiné sur ce match. Je ne veux pas entrer dans trop de détails avant de lui en parler directement, mais ça se voyait dans sa manière de courir et de dribbler dès ce matin. On espère qu’il pourra aller mieux dans 48 h. »

Avec la perte de l’avantage du terrain pour lequel ils s’étaient battus toute la saison durant, les Suns vont s’envoler pour Los Angeles dans l’obligation d’en reprendre un sur le parquet des champions en titre. En espérant que les deux jours de battement avant le Game 3 puisse permettre de requinquer Chris Paul…

« C’est Chris. Il va se battre. C’est un guerrier », ajoute Booker. « Je sais qu’il ne veut rien plus que de gagner ces deux matchs. Il va faire son maximum pour être sur le terrain. [Sa blessure] le gêne encore évidemment. On a deux jours pour le soigner et le traiter du mieux possible. On espère qu’il pourra être en forme pour le match prochain. »