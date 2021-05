Chris Paul, le Capitaine Courage des Suns

Avec 7 points et 8 passes en 36 minutes, à 3/8 aux tirs, Chris Paul n’était clairement pas dans son assiette. Et pour cause, le meneur vétéran a pris un coup à l’épaule droite en deuxième quart-temps sur une action vraiment anodine au rebond. Rapidement réconforté par son pote LeBron James, l’ancien des Clippers et des Rockets a cependant dû faire étape aux vestiaires avant de revenir au jeu sous les hourras du public de Phoenix.

Chris Paul a pris son courage à deux mains, il a serré les dents, et s’il n’a pas pu délivrer son meilleur basket, il a au moins été présent jusqu’au bout pour la victoire des Suns (99-90).

« Je me souviens juste que j’ai senti un craquement », explique Chris Paul, avant de révéler ce qui l’a motivé à revenir. « Dans une vidéo, Kobe dit un truc comme quoi tu ne peux pas toujours contrôler les blessures. S’il y avait un moyen que je joue, j’allais jouer. »

Dans un premier temps, c’est l’inquiétude qui régnait…

« Quand j’ai vu que les deux équipes ont couru vers lui pour s’assurer qu’il allait bien, ça a remis du baume au coeur à tout le monde sur le terrain », ajoute Deandre Ayton sur ESPN. « Même si on joue pour gagner, qu’on essaye de se tuer pour la victoire, en fin de compte, [la santé] est plus importante que le basket. »

Un peu plus tard, il rendra un peu ce qu’il a subi avec une poussette sur James qui se tiendra à son tour l’épaule. Le tout lançant une petite bagarre entre Cam Payne et Alex Caruso (avec Montrezl Harrell débarqué à la rescousse).

« Personne ne lui en aurait voulu de ne pas revenir »

Physique à souhait, cette première levée entre Suns et Lakers a déjà fait monter le niveau de tension assez haut dans les deux camps. Mais, blessé ou pas, Chris Paul a fait le métier jusqu’au bout, créant des opportunités pour ses coéquipiers à défaut de pouvoir porter davantage du fardeau offensif.

« Willie Green est venu me voir pour me dire qu’il n’y avait que mon tir qui me gênait, qu’il fallait que je trouve d’autres moyens de créer du jeu. »

Toutes proportions gardées, à l’instar d’un Willis Reed pour les Knicks en 1970 ou d’Isiah Thomas en 1988, le retour de Chris Paul a galvanisé ses troupes. Deandre Ayton (21 points, 16 rebonds) et Devin Booker (34 points, 8 passes, 7 rebonds) ont répondu présent.

« Quand on pense à toutes les expériences qu’a connues Chris, tous les matchs il a joués, tout ce qu’il a accompli, personne ne lui en aurait voulu de ne pas revenir », assure Monty Williams sur Fox Sports. « Mais quand il est revenu, on pouvait voir l’émotion sur son visage. Je pense que ça a motivé nos gars. J’étais ému rien qu’en le regardant se battre. J’adore Chris. »

Déjà plombé par les blessures plusieurs fois dans sa carrière en playoffs, dont un pépin aux ischios lors des finales de conférence 2018 avec Houston face à Golden State, Chris Paul a pour le coup précisé qu’il allait bien. Sa participation à la suite de la série ne semble pas mis en doute mais, visuellement, il était tout de même bien limité sur son côté droit, sa main dominante… Forcément inquiétant !

« Je lui ai parlé brièvement à l’instant et il m’a dit qu’il allait bien et qu’il allait pouvoir jouer pour la suite », conclut Monty Williams. « Il était encore endolori quand il est revenu mais le simple fait qu’il ait joué nous a donné beaucoup d’énergie. Il a motivé les autres en se donnant comme ça des deux côtés du terrain. »