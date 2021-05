Les Hornets vont garder James Borrego

Il ne fait pas partie des trois finalistes pour le trophée de Coach Of The Year, et pourtant, James Borrego a réalisé des miracles avec ses jeunes Hornets. Promise à la dernière place de la conférence Est en début de saison, la franchise de Charlotte a surpris tout le monde par la qualité de son jeu et ses résultats, et sans surprise, The Athletic annonce que les dirigeants ont décidé de lever l’option sur la dernière année de contrat de leur coach. L’ancien assistant de Gregg Popovich sera donc toujours sur le banc de Charlotte la saison prochaine.

L’occasion aussi de féliciter le staff de Michael Jordan, à la fois pour le choix de LaMelo Ball dans la Draft, mais aussi pour avoir cassé sa tirelire sur Gordon Hayward. Certes, l’ancien ailier du Jazz et des Celtics a fini la saison à l’infirmerie, mais il est le leader dont avait besoin cette jeune équipe, et la qualification en « play-in » est une première étape vers un retour en playoffs.