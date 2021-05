Jeff Green : « Il est primordial pour nous de proposer un bon niveau défensif durant ces playoffs »

Sur courant alternatif, la puissance offensive des Nets s’est appuyée sur une défense au rendez-vous pour empocher une première victoire dans cette série.

Effectivement, si le « Big Three » rentre tranquillement dans ses playoffs, les coéquipiers qui l’entourent ont muselé Jayson Tatum à 30% de réussite et même les Celtics en général, comme le montre leur 37% au tir.

Changer sur tous les écrans

De quoi ravir Jeff Green dans le New York Post. « Je suis content de la manière avec laquelle nous avons défendu. Il y a eu beaucoup de déclarations à ce sujet mais les gens ont vu que quand nos shoots ne rentrent pas, nous étions capables de défendre. C’est ce qui nous a permis de remporter le Game 1. Il est primordial pour nous de proposer un bon niveau défensif durant ces playoffs. »

À la 23e place au « Defensive Rating », la troupe de Steve Nash a élevé son niveau, même si son coach tempère. « Si nous pensons être la meilleure équipe défensive de l’histoire, on va se faire corriger au Game 2. Si nous sommes humbles, affamés et concentrés sur le plan de jeu, nous avons une chance de les mettre en difficulté. »

Les Nets ont les qualités de leurs défauts. Sans véritable poste 5, ils se retrouvent avec des joueurs plus petits mais surtout plus mobiles. De ce fait, la 2e équipe de la conférence Est « switche » dès que l’occasion se présente. « Leurs changements défensifs nous gênent » avoue Evan Fournier. « Ça vous sort de votre rythme. L’attaque n’est pas la même quand les gars doivent switcher de 1 à 5. Vous pouvez créer des avantages sur pick&rolls notamment mais quand ils changent sur tout. Ça vous tue. »

Jeff Green devant Blake Griffin et Nicolas Claxton

Un constat dressé également par Tristan Thompson. Le pivot des Celtics sait que sa formation détient plusieurs joueurs capables (Jayson Tatum, Evan Fournier ou encore Kemba Walker) de bien négocier les un-contre-un. Cependant, il privilégie la solution collective pour venir à bout de la défense des Nets.

« Quand les équipes changent, parfois vous aimez exploiter ces avantages et vous pouvez le faire à n’importe quel moment, surtout en début de match. Il y a toujours quelqu’un qui peut tirer profit de son avantage mais au lieu de jouer l’isolation, on peut essayer de les avoir dans un second temps quand ils doivent défendre longtemps » explique « TT » pour ESPN. « Je pense que c’est la meilleure façon d’attaquer un switch. Bien sûr il y aura des moments où Kemba, Jayson et Evan ont un avantage dont ils veulent profiter en isolation mais ça ne peut pas être notre plan A car on l’a fait en seconde mi-temps et ça n’a pas fonctionné. On doit garder la balle en mouvement, continuer à partager le ballon et nous pourrons prendre l’avantage des matchups que nous cherchons. »

Si ce genre de défense nécessite une condition physique optimale, Brooklyn s’appuie sur une effectif dense. Quand ce n’est pas Blake Griffin qui joue pivot, ça va être Nicolas Claxton et si ce n’est pas l’un des deux, Steve Nash lance Jeff Green. C’est d’ailleurs ce dernier qui tire pour l’instant son épingle du jeu.

« Blake a bien joué. On essaye de partager les minutes avec Nic qui n’a joué que 11 minutes. Au final, on a plus sollicité Jeff Green car sa polyvalence nous offre plusieurs options des deux côtés du parquet » justifie le coach.