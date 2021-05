« Tous les matches ne vont pas être parfaits. » James Harden n’avait pas forcément besoin de le rappeler après cette première victoire des Nets en playoffs, face à Boston. Déjà parce que c’est une vérité bien connue, puis surtout, pour Brooklyn, comment imaginer la perfection quand le trio qu’il compose avec Kevin Durant et Kyrie Irving n’a pas joué plus de dix matches ensemble cette saison ?

La première période des troupes de Steve Nash a été compliquée. Après six jours sans jouer, Harden et compagnie n’ont pas touché la cible de loin, malgré de bons shoots trouvés (0/9 à 3-pts en premier quart-temps), et comme les Celtics sont bien entrés dans la partie, Brooklyn a rapidement été mené (20-32 en deuxième quart-temps).

« Pour ce premier match de playoffs, on n’avait pas notre toucher habituel« , constate Durant pour le New York Post. « On n’était pas très en forme offensivement », ajoute son coach.

Peut-être aussi que le costume de favori de la série était un peu grand à porter dans les premières minutes et que la pression a pesé sur les épaules, face à une équipe de Boston plus libérée, car outsider. Au moment où les Nets accusent douze points de retard, Nash a stoppé le jeu pour remettre ses joueurs dans le bon sens.

« Je sais que ça va sembler étrange, mais on est sorti du temps-mort un peu plus calme et on a pu revenir à six points à la pause », explique Durant à ESPN. « On a vu les statistiques, ils mettaient bien plus de tirs primés que nous, et on savait que notre attaque allait fonctionner à un moment ou un autre. »

Un gros coup d’accélérateur en troisième quart-temps

Il est en effet très compliqué d’éteindre ensemble les trois membres de ce trio pendant 48 minutes. En seconde période, « KD » élève son niveau de jeu, Harden et Irving suivent le MVP 2014 et les Celtics, après un 18-4, se retrouvent dans les cordes. Le « Big Three » inscrit les 22 premiers points des Nets après la pause !

« Durant a été très agressif. Quand un des leaders donne le ton, il faut le suivre. Il a attaqué le cercle, trouvé des espaces pour les autres et on a mis nos tirs », se réjouit le meneur des Nets. « En première mi-temps, ça ne rentrait pas », complète Harden. « Je parle pour moi : le public m’a un peu surpris, il y avait beaucoup de bruit. En seconde mi-temps, on était plus à l’aise et les tirs sont tombés dedans. »

Boston a notamment pu faire illusion avec les neuf contres de Robert Williams, mais les Nets ont passé la seconde et les joueurs de Brad Stevens ont calé, ne confirmant pas leur bonne première période. Bilan des courses : 82 points pour le trio Durant – Harden – Irving (soit presque autant que Boston, 93 unités) et un 1-0 pour Brooklyn. Deuxième manche mardi soir.