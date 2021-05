La démarche d’Adam Silver est assez claire pour redonner de l’intérêt à la saison régulière : le commissionner de la NBA veut créer des « évènements » et, dans cette optique, le « play-in » semble être une bonne solution.

Car après le carton d’audience du match de barrage entre les Warriors et les Lakers, celui entre Golden State et Memphis a aussi fait fort. Certes, il y avait 5.6 millions de foyers américains pour le choc entre Golden State et Los Angeles, et « seulement » 3.6 millions pour celui entre la bande de Steph Curry et celle de Ja Morant.

Mais cette audience reste très haute par rapport à un match de saison régulière diffusé sur ESPN, une chaîne câblée, qui attire en moyenne 1.34 million de téléspectateurs.

C’est d’ailleurs le deuxième match NBA le plus regardé sur la chaîne depuis le début de la saison, et le programme le plus regardé, en « prime time », dans toutes les catégories démographiques clés.

On comprend donc pourquoi Adam Silver espère désormais conserver ce format pour les prochaines saisons…