On ne sait toujours pas si le « play-in » sera reconduit la saison prochaine, mais la formule séduit puisque la superbe affiche entre les Lakers et les Warriors a permis à ESPN de signer sa meilleure audience depuis… 2019 ! Et ça concernait un match de finale de conférence, c’est à dire d’un tout autre niveau.

Selon les chiffres publiés par les chaînes, 5.6 millions de foyers américains ont regardé la rencontre diffusée à 19h00 pour la côte Ouest, soit 22h00 sur la côte Est. Ils étaient même 6.1 millions pour la fin de match, alors qu’il était plus de 00h30 pour les spectateurs de la côte Est.

Pour donner un ordre d’idée, un match de saison régulière, c’est en moyenne 1.34 million de téléspectateurs sur ESPN qui est, rappelons-le, une chaîne câblée et non nationale. Pour donner un autre ordre d’idée, le All-Star Game, diffusé sur le réseau national, a attiré cette année 5.9 millions de téléspectateurs.

Voilà qui confirme l’intérêt des fans NBA pour ces barrages. A condition, évidemment, d’y retrouver un choc aussi médiatisé que les Lakers, champions NBA, face aux Warriors de Stephen Curry.