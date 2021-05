Pour freiner un super Damian Lillard, Denver s’en est remis à Aaron Gordon

Si la formation du Colorado a fini par s’imposer sur le score de 109-128, elle aurait pu gagner encore plus facilement si Damian Lillard ne s’était pas transformé en véritable pyromane en première mi-temps.

Pendant 24 minutes, le n°0 de Portland a mis au supplice la ligne arrière de Denver, égalant le record du nombre de 3-points inscrits en une mi-temps d’un match de playoffs avec 8 réussites. C’est pourquoi à la pause, Mike Malone et son staff ont décidé de bouleverser leurs schémas défensifs en envoyant Aaron Gordon gêner le natif d’Oakland.

Si l’ancien ailier d’Orlando n’a pas éteint Damian Lillard tout seul, ce choix a plus que limité la casse en seconde période puisque la star de l’Oregon n’a inscrit que 10 points. Soit 7 de moins que lorsque Facundo Campazzo se retrouvait face à lui en première mi-temps.

« On avait discuté avec le staff ce matin des différentes défenses qu’on allait proposer à Damian Lillard » raconte Mike Malone sur ESPN. « Facundo Campazzo apporte quelque chose de différent, il est petit mais il ne vous lâche pas d’une semelle. Austin Rivers apporte plus de taille. Mais à la mi-temps, après ses 32 points on s’est dit : ‘Mettons Aaron Gordon sur lui’. »

« Dame est originaire de la Bay, il vient d’Oakland donc j’ai grandi en le regardant jouer contre mon frère »

Cette prestation justifie les sacrifices consentis à la « trade deadline » pour attirer Aaron Gordon et ainsi reprendre le rôle défensif de Jerami Grant ou Torrey Craig.

« Sa polyvalence défensive est une des raisons pour lesquelles on l’a fait venir ici » poursuit Mike Malone. « Et évidemment il était d’accord avec ça, il voulait s’y coller. C’était le plus important, le fait qu’il voulait faire ça. Le maintenir à seulement 10 points et un shoot extérieur réussi a été primordial pour nous. »

C’est d’autant plus symbolique pour Aaron Gordon car il connait bien la superstar de Portland. « Dame est originaire de la Bay, il vient d’Oakland donc j’ai grandi en le regardant jouer contre mon frère. Je le voyais quand il était encore très jeune. J’ai une relation particulière avec Dame depuis des années » explique-t-il.

Du côté de Damian Lillard, on ne s’inquiète pas plus que ça. Le meneur en a vu d’autres et il sait qu’il va se confronter à différentes défenses. « Je m’attends au même traitement sur les prochains matchs. Je dois davantage jouer sans ballon. Les grands peuvent vous gêner avec leur envergure et leurs qualités athlétiques mais quand tu commences à bouger sans le ballon, tu obtiens plus d’espace. »

À égalité après deux confrontations, cette série tient pour l’instant toutes ses promesses.