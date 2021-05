Pas de panique chez les Clippers malgré la perte de l’avantage du terrain

Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps avant de voir un des favoris céder son avantage du terrain. Dès le deuxième match de la soirée, les Clippers se sont inclinés contre Dallas au terme d’un match bien géré par la franchise texane.

Malgré la nouvelle démonstration d’un Luka Doncic en triple-double, l’heure n’est pas à l’affolement du côté de Los Angeles si on en croit les propos de Kawhi Leonard chez ESPN. « Tout dépend de nous, et de ce que nous voulons faire. Tout le monde semblait en forme. Personne n’était abattu après ce résultat même si évidemment, personne ne veut perdre. »

Retrouver de l’adresse à 3-points

Si les Clippers disposent d’une belle marge de manœuvre pour renverser la situation, ce revers montre que l’équipe n’a pas encore cette maitrise qu’on attend d’un favori, et on notera que c’est sa 4e défaite de suite en playoffs… « Notre moral est bon et nous croyons en chacun de nous » poursuit l’ailier All-Star rappelant « rien ne s’obtient facilement. »

Leaders au pourcentage à 3-points de la NBA cette année (41%), les Clippers ont rencontré des complications dans ce domaine, surtout dans cette première mi-temps terminée à 4/18 derrière l’arc. Ajoutez à cela une défense en souffrance face à Doncic et vous obtenez la première surprise de ces playoffs 2021.

Si Tyronn Lue s’attendait probablement à une grosse performance de Luka Doncic, le coach de Los Angeles n’avait sans doute pas prévu que Dorian Finney-Smith termine à 18 points, ou que Jalen Brunson atteigne les 15 points.

Une défense à corriger

De quoi décevoir le champion 2016 même si à l’instar de Leonard, il aborde la suite en toute quiétude. « On a commis beaucoup trop d’erreurs défensives. Nous devons juste corriger ces errements et tout ira bien. Nous devons tous être sur la même longueur d’onde sur ce qu’on fait défensivement. Ça ira, ils ont gagné un match. Je leur tire mon chapeau. Ils ont super bien joué. »

Parmi ceux qui doivent une revanche par rapport à l’année dernière, Paul George figure en tête de liste. Malheureusement pour lui et les Clippers, l’ancien ailier du Thunder a déçu. Certes, il termine la rencontre à 23 points, 6 rebonds et 5 passes mais sa première mi-temps à 7 points et 1/7 au tir n’a pas permis à son équipe de prendre le contrôle des opérations.

Beaucoup mieux en 4e quart-temps avec 10 points à 4/7 aux tirs, il promet une réaction. « On s’attend à mieux jouer, à être plus soudés au Game 2… Nous voulons aller au bout, et peu importe le nombre de matchs que ça prendra. Donc nous devons être meilleurs pour le Game 2 et je parie qu’on va rebondir. »

Réponse dans la nuit de mardi à mercredi à 4h30.