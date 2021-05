Revenus de l’enfer, les Wizards peuvent savourer

Cette équipe de Washington a du cœur. Comptant jusqu’à 15 matchs sous les 50% de victoires, le 5 avril dernier (17 victoires pour 32 défaites à l’époque), les hommes de Scott Brooks ont pourtant fini la saison en boulet de canon, avec 17 victoires sur leurs 23 derniers matchs, afin d’arracher leur ticket pour les playoffs. Aucune équipe n’avait remonté un tel déficit au classement pour accéder à la postseason depuis les Suns de la saison 1996/97.

Rien n’a pourtant été donné aux Wizards. Entre la blessure de Russelll Westbrook au début d’année, les galères liées au Covid-19, et les blessures longue durée de Thomas Bryant ou de Deni Avdija, Washington a connu une saison riche en rebondissements et qui va continuer ce week-end face aux Sixers.

Les montagnes russes pendant cinq mois

« On a réalisé des choses qui ne sont inscrites dans aucun bouquin » assure Scott Brooks. « On n’a fait qu’apprendre sur le tas. Il n’y avait aucun entrainement, certains étaient éloignés de l’équipe pendant dix jours. En janvier, nous comptions sept absents pendant trois semaines. »

L’entraineur se souvient notamment de ce discours délivré par Russell Westbrook pendant la saison, où il affirmait à ses camarades qu’il se battrait jusqu’au bout. « Je ne me souviens pas du match mais il avait donné un discours passionnant. Il disait qu’il n’allait pas subir la saison jusqu’à ne pas faire les playoffs. Il n’a rien prédit. Il a juste dit qu’il ne laisserait pas le sort en décider. »

C’est une véritable revanche pour son meneur, qui a marqué l’histoire en dépassant Oscar Robertson au nombre de « triple-double » réalisés. « On a eu des galères. Tout le monde nous a enterrés et nous devions trouver un moyen de se relever et d’aller en playoffs. Je me fichais de ce qu’il s’était passé les matchs précédents. Nous devions nous en sortir en nous regardant dans une glace, moi le premier. »

La promesse de Russell Westbrook

Remonté, Russell Westbrook a tenu sa promesse faite à ses coéquipiers grâce à une nouvelle performance de MVP. « J’ai dit aux gars que nous allions y arriver. Tout arrive pour une raison. J’ai pris soin de moi, physiquement comme mentalement. Je me suis assuré de faire les efforts nécessaires et que mon équipe puisse me suivre. »

Des efforts qui ont littéralement fait exploser les Pacers en troisième quart-temps. En effet, dès le retour des vestiaires, les locaux vont inscrire la bagatelle de 48 points à 15/20 au tir !

Auteur de 16 points sur cette période malgré sa cuisse douloureuse, Bradley Beal savoure. « C’est probablement la plus belle chose que nous avons réalisée cette année » s’exclame le deuxième meilleur scoreur de la Ligue sur ESPN. « Je n’ai pas fait les playoffs depuis trois ans. Je suis tellement content d’y retourner. »