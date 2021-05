Le MVP de la nuit | Russell Westbrook, le dynamiteur

Cela fait des années qu’on compare Russell Westbrook à Taz, ce diable de Tasmanie, héros des Looney Tunes. Hyperactif, il court aux quatre coins du terrain, et il emporte tout sur son passage. C’est exactement cette impression qu’on a eu cette nuit lors du deuxième quart-temps du « play-in » face aux Pacers.

Après un premier quart-temps équilibré, le meneur des Wizards a pris le match à son compte, et c’est une tornade qui s’est abattue sur les Pacers. Rebonds, un-contre-un, passes lasers… Tout y passe, et les Wizards signent un 16-0 pour prendre le large.

Les coéquipiers de Domantas Sabonis ne les reverront plus. Auteur de 18 points, 15 passes et 8 rebonds, Westbrook impose son physique, épaule en avant. Les Pacers n’ont pas le choix, ils doivent aider. Résultat : les décalages sont faits et Westbrook peut servir ses coéquipiers, comme sur ce dunk en back-door de Bradley Beal.

« Nous n’avons pas pu encaisser certains de leurs coups de poing » résume Doug McDermott. Et c’est exactement ça. Westbrook a frappé, avec une variété de coups, et Indiana avait une garde trop basse.

Le flop face aux Celtics est oublié

« Ils étaient sur leur lancée, ils ont deux joueurs de premier plan dans cette équipe et ils jouaient à domicile » concède Malcolm Brogdon. « Une fois que des gars comme ça prennent confiance comme dans le deuxième quart-temps et qu’ils commencent à dérouler, vous ne pouvez pas faire grand chose. »

Quant à Russell Westbrook, qui n’a shooté qu’une fois à 3-points, il avait une revanche à prendre après son prestation ratée face aux Celtics à 6/18 aux tirs et 5 passes. « Je n’avait pas l’impression d’être à mon meilleur niveau quand mon équipe avait le plus besoin de moi, et aujourd’hui, j’ai fait du meilleur boulot » conclut le meneur, qui se prépare désormais à défier les Sixers, les numéros 1 de la conférence Est.

Cette saison, Washington n’a jamais gagné contre Philadelphie, mais Westbrook et sa bande ne sont plus à un exploit près…