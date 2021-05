Au bout d’une saison particulière et très compliquée, les Pacers restent fiers

C’est un petit événement pour la conférence Est. Pour la deuxième fois seulement depuis 2011, les Pacers ne participeront pas aux playoffs. Le dernier précédent datait de 2015, après une saison où la franchise avait été privée de Paul George, gravement blessé avec Team USA durant l’été 2014.

Indiana en playoffs, c’était donc une habitude depuis une décennie. Mais cette saison pas comme les autres en a décidé autrement, après une lourde défaite contre les Wizards dans le « play-in ». Un échec donc, mais les joueurs ont le sentiment d’avoir tout donné malgré les circonstances.

« J’ai parlé à quelques rookies et on se disait que ce n’est pas une saison NBA normale », explique Justin Holiday au site officiel de la franchise. « Il y a eu beaucoup de restrictions sur ce qu’on pouvait faire sur et en dehors du terrain. On avait moins de repos entre les matches, moins d’entraînements et de préparation. L’année, avec ces variables, a été dure. Il y avait beaucoup à traverser et je pense qu’on a fait notre maximum. »

On peut même penser qu’une certaine logique sportive a été respectée puisque les Pacers avaient fini à la neuvième place de l’Est et qu’ils ont cédé face au huitième, Washington.

« J’ai parlé dans le vestiaire après le match et j’ai dit à tout le monde que j’étais fier d’eux. Je suis fier de nous, les gars ont élevé leur niveau de jeu. Oshae Brissett, Edmond Sumner, Aaron Holiday ont atteint un niveau que personne n’imaginait. Je suis fier de nos gars », relate Malcolm Brogdon, diminué lui aussi avant ces rencontres décisives. « J’ai adoré parler et travailler avec ces joueurs », ajoute le coach Nate Bjorkgren. « Surtout avec cette saison où il y a eu des hauts et des bas. »

Repartir en 2021/2022 en espérant éviter les blessures

Si des éléments sont sortis du bois, c’est notamment parce que la franchise a encore été plombée par les blessures, comme le président Kevin Pritchard le regrettait récemment. Tous les joueurs ou presque ont eu des pépins physiques et pour les deux matches les plus importants de la saison, contre Charlotte puis Washington, les Pacers étaient privés de Myles Turner et Caris LeVert !

« Il a manqué beaucoup de joueurs, il y a eu beaucoup de blessés », déplore Doug McDermott. « On a quand même pu se trouver dans cette situation, donc je suis fier de nous. On aurait pu abandonner bien avant, mais on a continué de se battre. On s’est amusé dans une année très compliquée, où on ne pouvait pas quitter l’hôtel ou faire des activités sociales. Mes coéquipiers seront des frères à jamais. J’ai été heureux de faire partie d’un tel groupe. »

Avec une infirmerie vide et un peu de stabilité, quel serait le niveau des Pacers ? Il faudra encore attendre quelques mois avant de, peut-être, le savoir.

« Quand on chute ou qu’on est frappé en plein visage, il n’y a que deux ou trois choses à faire », conclut Justin Holiday. « Soit on répond, soit on ne fait rien. On a été frappé en pleine mâchoire cette saison, c’est clair et net. Je pense qu’on va faire ce qu’on peut pour se motiver collectivement. On n’a pas d’autre option. »