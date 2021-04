À cause des blessures, les Pacers vivent encore une saison frustrante

Encore quatrième de l’Est après deux mois de compétition, fin février, l’équipe d’Indiana a connu ensuite un lent déclin, qui explique la neuvième place actuelle. Les Pacers ont certes un matelas de sécurité pour le « play-in », mais les voir au premier tour des playoffs n’est clairement pas une certitude.

Comme depuis plusieurs saisons, le principal bémol dans l’Indiana, ce sont les blessures. Le groupe ne peut donc jamais montrer tout son potentiel. Un constat amer et fatigant pour Kevin Pritchard.

« Bien entendu », confirme le président des Pacers à The Athletic. « Mais quelle est l’alternative ? Faire avec les joueurs présents. Quand on construit une équipe, on veut la voir évoluer, voir à quoi elle peut ressembler. On n’a pas été capable de ça depuis quelques années et c’est frustrant. Ça fait partie du jeu, mais notre situation a été dramatique. Et encore, on a pu être fier de nous car les joueurs ont élevé leur niveau de jeu. Des joueurs de second rang ont été éblouissants, comme TJ McConnell, Oshae Brissett ou Doug McDermott. Mais on ne s’attendait pas à ce qu’ils jouent ces rôles-là. »

« On n’est pas si loin, mais avec toutes les blessures, ça donne l’impression qu’on est à des kilomètres »

Cette saison, Domantas Sabonis et Myles Turner ont par exemple respectivement manqué 9 et 14 matches. Mais c’est bien évidemment sur les ailes, avec T.J. Warren puis Caris LeVert, que les soucis ont été les plus lourds.

« On a perdu notre meilleur marqueur de la saison dernière (TJ Warren n’aura joué que quatre matches) donc on ne peut pas être aussi bon sans lui », poursuit Kevin Pritchard. « On enlève ainsi 19-20 points par match et ça devient difficile de marquer en dernier quart-temps sans son meilleur marqueur. Cela ne se remplace pas comme ça. Ensuite, il y a le transfert entre Oladipo et LeVert. On attendait tous que Caris endosse ce rôle, mais il a eu son opération d’un rein. Ce n’est pas une blessure comme une autre, et ça demande du temps pour revenir. Donc ça fait 40 points en moins (Warren et LeVert) et c’est quasiment insurmontable. »

Malgré ce tableau noir, les Pacers peuvent donc encore accrocher le premier tour des playoffs. C’est pourquoi il est si difficile de juger cette équipe : ses résultats sont trop faibles mais son potentiel trop important pour ne pas lui donner une chance. Les blessures brouillent l’analyse du dirigeant, qui préfère attendre avant de donner son avis.

« On devra faire le bilan à la fin de la saison. On n’est pas si loin, mais avec toutes les blessures, ça donne l’impression qu’on est à des kilomètres. C’est dur de dresser un bilan car la saison n’est pas terminée. Ce serait juger un livre de 10 ou 11 chapitres dès le 9e. L’histoire n’est pas encore totalement écrite. On aurait pu lâcher, mais on se bat et on n’est pas si loin de la 4e place de l’Est. »

« On ne parle jamais de tanking. On n’aime pas ce mot »

N’aurait-il pas été, justement, plus malin de lâcher prise pour espérer tenter un coup à la Draft plutôt que de se battre pour jouer un possible premier tour de playoffs qui s’annoncerait très, très compliqué contre Brooklyn ou Philadelphie par exemple ?

« On ne parle jamais de tanking. On n’aime pas ce mot. Même si, pour un petit marché, car la différence avec les gros marchés est énorme, la principale source pour obtenir des grands talents, c’est la Draft. Et pas seulement drafter, mais drafter haut surtout. C’est ça qui fait la différence. Choisir en 20e position, ça limite les chances. »

Les Pacers seraient-ils alors dans la pire des situations, bloqués dans le ventre mou, car trop forts pour être dans les derniers et trop faibles pour aller loin en playoffs ?

« En un sens, oui », concède le président. « Herb Simon (le propriétaire de la franchise) estime que c’est important qu’à chaque fois que les fans viennent à nos matches, on essaie de gagner chacune de ces rencontres. J’applaudis ça, c’est très noble. »