Miami prêt à réactiver le « mode playoffs »

Neuf mois après sa participation aux Finals, le Heat effectue son retour en playoffs. Et comme dans la « bulle » d’Orlando, la franchise floridienne retrouvera sur sa route les Bucks de Giannis Antetokounmpo. Une équipe que les coéquipiers de Jimmy Butler avaient écarté sans trembler (4-1), pour atteindre la finale de conférence.

Pour autant, cette campagne 2020/21 est loin d’avoir été de tout repos pour Miami, qui a longtemps dû attendre avant de lancer véritablement sa saison. La faute, notamment, au Covid-19 et aux blessures, qui n’ont pas épargné les joueurs de South Beach lors des premières semaines de compétition.

Preuve en est, ils ne sont que cinq à avoir pris part à plus de 75% des matchs de leur équipe cette année : Duncan Robinson, Bam Adebayo, Andre Iguodala, Precious Achiuwa et Kendrick Nunn.

Retard à l’allumage

Forcément, ces coups du sort n’ont pas aidé le Heat à engranger confiance et victoires, pour se positionner au moins dans le Top 4 de sa conférence et bénéficier, ainsi, de l’avantage du terrain au premier tour. Là où beaucoup d’observateurs les imaginaient, en début de saison. Mais contre vents et marées, les hommes d’Erik Spoelstra sont tout de même parvenus à remonter au classement, eux qui se classaient encore 13e à l’Est, début février.

« À l’époque, tout le monde me prenait pour un fou quand je disais : ‘Ça va de mieux en mieux pour nous’ », se souvient d’ailleurs Bam Adebayo, pour le Sun Sentinel. « Tout le monde préférait dire que nous n’allions pas aller en playoffs, ici et là. Mais j’ai la sensation que mon équipe a fait un super boulot, en restant imperméable aux critiques extérieures et en s’efforçant d’enchaîner les victoires, tête baissée. »

Pour réitérer au moins leur parcours des playoffs 2020, les joueurs de Miami (certes d’ores et déjà privés de leur recrue phare, Victor Oladipo) se devront avant tout de rester en bonne santé. Car à 100%, ce groupe est évidemment très solide, pouvant surtout enchaîner les résultats positifs. Ce que Bam Adebayo sait mieux que quiconque.

« Nous sommes en bonne santé maintenant, c’est ça la chose la plus importante », estime à ce sujet l’intérieur All-Star. « Nous avons enfin pu être en bonne santé, nous avons été capables d’évoluer les uns avec les autres, pour travailler notre alchimie. Je pense que c’est ça, la raison [de nos progrès]. […] Et je pense que ça y est, le momentum a changé pour nous, car si ce n’était pas le cas, nous serions en ‘play-in’ ou éliminés de la course aux playoffs. Parce qu’il y a eu bien des fois où nous n’étions pas loin d’être la pire équipe de l’Est. »

Ne pas regarder en arrière

Une chose est sûre : le Heat n’aura d’autre choix que de sortir le grand jeu pour éliminer les Bucks pour la deuxième année consécutive. Parmi les équipes les plus à l’aise lorsqu’il s’agit de limiter l’impact de Giannis Antetokounmpo, la franchise de South Beach pourra notamment s’appuyer sur ce qui avait fonctionné pour elle dans la « bulle » d’Orlando. Sans pour autant imaginer que la tâche sera aussi « simple » qu’en septembre dernier.

« L’année dernière, c’était différent, vous ne pouvez pas vraiment en parler », juge ainsi un Bam Adebayo prudent, qui partage l’avis des joueurs de Milwaukee. « Être dans une ‘bulle’, ça rend tout différent. Mais on sent que ça revient progressivement à la normale et ça va donc être très différent. […] Nous avions atteint les playoffs lors de ma saison rookie [en 2017/18], quand tout était normal, et c’est l’atmosphère que tout le monde souhaite vivre en playoffs. Ce sera excitant de retrouver cette véritable ambiance des playoffs. »

Ce dont auront surtout besoin les hommes d’Erik Spoelstra, c’est de capitaliser sur leurs bonnes prestations des dernières semaines de la saison régulière, puisqu’ils viennent de remporter 12 de leurs 16 matchs depuis le 18 avril.

« Nous avons la sensation d’avoir évolué à un degré élevé d’intensité ces dernières semaines », reconnaît d’ailleurs le coach de Miami, avant de nuancer son propos. « Mais ce n’est toujours pas le niveau auquel vous devez être en playoffs. Et je pense que nous avons suffisamment de joueurs d’expérience qui le comprennent. »