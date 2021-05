Revanchards, les Bucks abordent différemment leurs retrouvailles avec le Heat

Ces playoffs 2021 démarrent tambour battant pour les Bucks et le Heat, qui se retrouvent dès le premier tour, après leur demi-finale de conférence en 2020. Dans la « bulle » d’Orlando, les joueurs de Miami étaient d’ailleurs venus à bout (4-1) de ceux de Milwaukee, sans trop de difficulté.

Un véritable camouflet pour les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo qui, malgré leur saison régulière de feu, avaient une nouvelle fois déçu en playoffs, se faisant donc éliminer sans gloire. Même si le contexte particulier de la « bulle » de Disney World, après quatre mois de pause, avait évidemment rebattu les cartes.

Qu’importe, près de neuf mois plus tard, les Bucks ont la possibilité de se venger du Heat, au coeur d’une campagne normale (ou presque). Entre temps, la franchise du Wisconsin a d’ailleurs pas mal évolué, se séparant d’Eric Bledsoe, George Hill, Wesley Matthews, Kyle Korver, Marvin Williams, Ersan Ilyasova ou encore Robin Lopez, pour laisser place à Jrue Holiday, P.J. Tucker, Jeff Teague, Bobby Portis ou encore Bryn Forbes.

Nouvelle saison, nouvelle équipe

C’est justement pour cette raison que Khris Middleton, toujours présent pour épauler Giannis Antetokounmpo, ne souhaite pas que l’on s’attarder trop sur le passé au moment d’évoquer cette série entre Milwaukee et Miami.

« Nous sommes des équipes complètement différentes. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas comparer ou prendre en considération ce qu’il s’est passé l’année dernière », estime ainsi le All-Star, dans les colonnes du Sun Sentinel. « Nous sommes une nouvelle équipe. Certains cadres de la saison dernière ne sont plus là, il y a eu du renouvellement. [Nos nouveaux joueurs] n’ont aucune idée de ce qu’il s’est passé l’an dernier, mis à part de ce qu’ils ont pu voir à la télé. »

Même son de cloche chez Pat Connaughton, lui aussi présent dans l’effectif des Bucks la saison dernière, qui se réjouit toutefois un peu de retrouver le Heat.

« Est-ce que ce sera un peu amusant de jouer une équipe qui nous a éliminés en demi-finale de conférence la saison dernière ? Avec du recul, peut-être bien, oui », confie l’arrière de 28 ans. « Mais je pense que c’est une toute nouvelle année pour nous. Nous avons de nouveaux joueurs, ils ont aussi de nouveaux joueurs. Et nous ne sommes plus dans une ‘bulle’. Il y a tellement de choses qui diffèrent. »

Mené par Jimmy Butler, le noyau de Miami n’a pas trop changé

En l’espace de quelques mois, Miami a également procédé à quelques changements, certes plus minimes, enregistrant les départs de Jae Crowder, Kelly Olynyk, Derrick Jones Jr., Solomon Hill et Meyers Leonard, remplacés depuis par Trevor Ariza, Nemanja Bjelica, Precious Achiuwa ou encore Dewayne Dedmon. Sans compter Victor Oladipo, arrivé en grande pompe en Floride mais d’ores et déjà forfait pour cette fin de saison.

En revanche, les Jimmy Butler, Bam Adebayo, Goran Dragic, Tyler Herro et autres Duncan Robinson, qui avaient tant fait souffrir Milwaukee dans la « bulle », sont toujours là. Ce qui n’avait, cependant, pas empêché les hommes de Mike Budenholzer de dominer à deux reprises ceux d’Erik Spoelstra, en trois confrontations cette année.

« La plupart du temps, ils étaient au complet [quand nous nous sommes affrontés cette saison] », souligne à ce propos Khris Middleton. « Sauf pour le dernier match, où le seul qui manquait chez eux, c’était Jimmy. Et ce n’est pas n’importe qui. C’est un grand joueur. Il joue un rôle important dans ce qu’ils mettent en place. Il fait beaucoup de choses pour cette équipe. Mais nous sommes tout de même confiants, compte tenu des joueurs dont nous disposons. »

Jrue Holiday, la clé d’une série à rallonge ?

Justement, parmi les « grands fans » de Jimmy Butler, on retrouve un certain Jrue Holiday, « excité à l’idée de jouer » contre un tel dur au mal, en qui il doit certainement se reconnaître. Joueur des Pelicans la saison dernière, le meneur sera attendu de pied ferme lors de cette série, puisqu’il a spécialement été recruté pour faire franchir un cap aux Bucks, dans une affiche aussi relevée.

« C’est une équipe coriace, elle joue dur et est très disciplinée », juge-t-il, lorsqu’il est interrogé sur son futur adversaire. « Mais j’ai la sensation que nous avons un peu plus de talent qu’eux, même si nous devrons être capables de faire certaines choses pour répondre à leur énergie, en les utilisant et en en tirant profit. »

Les retrouvailles entre Milwaukee et Miami débuteront dès samedi soir, pour au moins quatre matchs, à 20 heures en France. Et ce sera d’abord au Fiserv Forum, salle au sein de laquelle les Bucks ont remporté 26 de leurs 36 rencontres en 2020/21.