Dès son premier contact avec Julius Randle, Tom Thibodeau a été impressionné

« C’était un défi pour moi, de me mettre dans des conditions extrêmes. J’ai perdu un peu de poids », remarquait Julius Randle, fin 2020 alors que la saison venait de reprendre. Ces « conditions extrêmes », Tom Thibodeau a pu en avoir un aperçu dès son arrivée chez les Knicks.

Interrogé sur l’antenne new-yorkaise du Breakfast Club Power, le coach est revenu sur ses premières impressions au contact de son intérieur. Dès sa nomination, l’ancien technicien des Bulls et des Wolves a pris contact avec le gaucher pour passer du temps avec lui.

« C’était durant la pandémie et je crois qu’il a grimpé dans l’avion dès le lendemain pour me rejoindre. On a pu passer trois ou quatre jours ensemble, et je l’ai fait bosser moi-même. J’ai été très impressionné par sa forme physique, car nous étions en pleine pandémie et il était très difficile d’aller s’entraîner ou de travailler son jeu. »

Après une première saison avec les Knicks moins convaincante comparée à la saison précédente avec les Pelicans, le joueur drafté par les Lakers avait envie d’envoyer un message durant cette intersaison.

Persuadé d’avoir un leader en face de lui

« Vous avez toujours des idées préconçues sur ce qu’est un joueur contre lequel vous avez coaché », poursuit Tom Thibodeau qui ne s’attendait visiblement pas à une telle attitude, « et une fois que j’ai appris à le connaître et que j’ai vu le travail de préparation réalisé, j’ai aussi remarqué que son tir était différent, je pouvais dire qu’il s’était beaucoup investi. »

Le coach estime ainsi que son joueur a profité du non-passage des Knicks dans la « bulle » d’Orlando pour « maximiser » son temps de travail. Après ces quelques jours passées avec lui, Tom Thibodeau était persuadé qu’il « pouvait être le leader dont nous avions besoin ».

Le lauréat du trophée de coach de l’année 2011 repense alors aux années 1990, lorsqu’il avait été recruté en 1996 par cette même franchise. À l’époque, un certain Patrick Ewing, dont il a déjà comparé le leadership avec celui de Randle, était le patron de l’équipe.

Le pivot « avait une forme incroyable, une grande capacité de travail, et quand vous combinez cela avec le talent, c’est le meilleur leadership que vous pouvez avoir. Quand j’ai vu la façon dont Julius abordait la saison et à quel point il était déterminé à redresser la situation, j’ai pensé que nous aurions de bonnes chances. »

Sa première impression était bien la bonne.