Julius Randle déjà en grande forme

La victoire des Knicks à l’extérieur contre les Cavaliers s’est notamment construite en premier quart-temps. New York a attrapé Cleveland à la gorge grâce à la prestation remarquable de Julius Randle.

L’intérieur a conclu le premier quart-temps, remporté 15-29 par lui et ses coéquipiers, avec 14 points à 5/5 au shoot, 6 rebonds et 5 passes ! Son agressivité vers le cercle, son adresse et ses passes décisives ont été précieuses pour bien lancer les Knicks dans la partie.

« J’ai pris ce que la défense m’a donné et j’ai fait les bons choix », explique Julius Randle au New York Post. « Mes coéquipiers ont également été bons pour se mettre en bonne position. C’est alors plus facile pour moi de les trouver. Quand ce n’était pas possible, j’ai simplement essayé de prendre mes positions pour marquer. Après, c’est évident, je dois limiter mes ballons perdus. »

L’ancien des Lakers et des Pelicans a effectivement perdu neuf balles, seul bémol dans sa superbe feuille de statistiques : 28 points à 9/16 au shoot, 12 rebonds et 11 passes.

Une performance globale qui est tout de même dans la lignée de son excellent début de saison puisqu’il affiche 24.8 points, à 55% de réussite au shoot et 69% à 3-pts, 10.5 rebonds et 7.5 passes de moyenne.

« Ils m’ont poussé à revenir de l’intersaison en étant un meilleur joueur », raconte l’intérieur, sur son envie de rebondir après une première année mitigée à New York. « Je me suis mis moi-même la pression. J’ai beaucoup appris la saison passée mais je voulais revenir plus fort, en meilleure forme. Ça fait partie de la culture qu’on tente de construire : on se bat et on ne recule devant personne. »

Pour convaincre le très exigeant Tom Thibodeau, Julius Randle s’est allégé (même s’il est toujours annoncé à 113 kilos) et d’après son coéquipier, Mitchell Robinson, il semble « plus concentré désormais ».

« J’ai couru presque tous les jours », conclut-il. « C’était un défi pour moi, de me mettre dans des conditions extrêmes. J’ai perdu un peu de poids. »