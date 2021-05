Les Bucks éteignent facilement le Heat

Privé de Jimmy Butler, à cause de douleurs au dos, le Heat se déplace dans le Wisconsin pour garder une chance de finir quatrième dans la conférence Est. Kendrick Nunn démarre fort avec deux 3-points d’entrée de jeu, mais Donte DiVincenzo lui répond. Brook Lopez et Giannis Antetokounmpo y vont de leur dunk dans la peinture et les Bucks prennent l’avantage derrière un 13-3.

Malgré 11 points de Nunn, le Heat décroche inexorablement face au collectif, et la domination, des Bucks. Jrue Holiday se permet un petit « sky hook » main gauche, ou s’impose encore au layup face à Dragic. Milwaukee shoote à 70% (17/24) et remporte haut la main ce premier quart (44-28). En face, le Heat essaie juste de limiter la casse.

Après une interception, Bobby Portis récupère le cuir qu’il enfourne dans le cercle sur un gros dunk et voilà Milwaukee à +20 en début de deuxième quart. Trevor Ariza et Duncan Robinson rentrent à 3-points mais Lopez domine dans la peinture du Heat. Il ajoute 8 points à 4/4 dans la période, meilleur scoreur de son équipe à la pause à 14 points, à 7/7.

Si Adebayo et Iguodala se payent des petits dunks, l’un en contre-attaque, l’autre bien décalé sur jeu placé, Miami reste encore loin derrière à la mi-temps (70-51). À 16 points, Nunn est leur meilleure option offensive tandis que Milwaukee a déjà quatre joueurs à 10 points ou plus, dont Portis à 11 unités (en 9 minutes) en sortie de banc.

Le Heat n’était pas de taille…

Les Bucks reprennent leur entreprise de démolition au retour des vestiaires, avec Lopez qui écrabouille un alley-oop par dessus Duncan Robinson. Giannis y ajoute même un 3-points pour maintenir une belle distance de sécurité. Cette dernière est pour le coup réduite à 12 longueurs avec un coup de pression emmenée par Nunn et Robinson.

Miami remporte ce troisième quart d’un point (30-29) mais il va leur en falloir davantage pour revenir sur Milwaukee alors qu’Antetokounmpo continue à dunker tout ce qui bouge. Le double MVP arrive à 15 points. Face à lui, Adebayo n’en est qu’à 5 points, à 2/7 aux tirs… mais tout de même 8 passes et 6 rebonds.

Kendrick Nunn continue à aligner les paniers, dans toutes les positions possibles et imaginables. Il sert également Goran Dragic à 3-points sur un de ses ratés. Le Heat tente de recoller en début de dernier quart et parvient à -13. Mais Bryn Forbes à mi-distance, puis Jrue Holiday pour un tir avec la planche remettent un dernier coup d’accélérateur qui va suffire aux Bucks pour s’imposer (122-108).

Kendrick Nunn termine à 31 points, bien secondé par Duncan Robinson et Goran Dragic à 17 points, mais Miami n’était pas de taille à lutter face aux Bucks de Giannis Antetokoumpo (15 points, 9 rebonds, 4 passes) et Khris Middleton (21 points, 7 rebonds, 7 passes). Pour Milwaukee comme Miami, il faudra attendre l’ultime soirée de saison régulière pour connaître sa place en playoffs. Mais le scénario le plus probable veut que les deux formations se retrouvent au premier tour, pour un sacré duel en perspective !