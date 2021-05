Quand Michael Jordan révèle le contenu de ses derniers échanges avec Kobe Bryant

La cérémonie d’intronisation au Hall of Fame va avoir une saveur particulière cette année. Retardée en raison de la pandémie, elle mettra notamment à l’honneur la carrière de Kobe Bryant, légende des Lakers décédée en janvier 2020 dans un accident d’hélicoptère.

L’événement va ainsi renvoyer tous les amoureux de Kobe Bryant à son destin tragique et à cette douleur qui a envahi toute la planète basket le jour de sa mort, les hommages qui ont suivi, comme celui de Michael Jordan et qui avait même laissé échapper quelques larmes lors de son discours empli d’émotion.

Près d’un an et demi après, celui qui a perdu « une partie de lui » lorsque Kobe Bryant est mort, reste profondément marqué par le destin tragique de son « petit frère », la star d’une génération, qui avait repris le flambeau de l’excellence lorsque le numéro 23 a laissé « le jeu » entre ses (bonnes) mains au moment où Michael Jordan a pris sa retraite, en 2003.

La tequila pour l’un, le coaching pour l’autre

Michael Jordan va donc encore avoir une lourde tâche à accomplir en sa mémoire, celle l’introniser au Panthéon des meilleurs basketteurs de l’histoire. Un exercice particulièrement difficile pour lui, alors que l’émotion est toujours présente, mais aussi un honneur.

« J’ai pensé, au début, que je pourrais être un peu nerveux, mais j’ai réalisé que je ne serais pas anxieux à l’idée de montrer des émotions pour quelqu’un que j’ai absolument aimé. C’est mon côté humain, les gens ont tendance à oublier que je le suis », a-t-il glissé.

« Il était tellement heureux. Il allait si bien », a poursuivi « His Airness », qui n’a pas à aller chercher bien loin dans son smartphone pour se remémorer ses derniers échanges avec Kobe Bryant, des textos datant du 8 décembre 2019 qu’il ne supprimerait pour rien au monde et qu’il a pris plaisir à partager.

« Cette tequila est géniale », commence-t-il, Kobe faisant référence au nouveau business de Michael Jordan qui lui avait envoyé une caisse de « Cincoro ».

« Merci, mon frère », répond MJ.

« Oui, monsieur. La famille va bien ? ».

« Tout va bien. La tienne ? », relance Kobe

« Tout va bien ».

Esquissant un sourire, il poursuit en expliquant avoir voulu piquer Kobe au sujet de son prochain défi. « Il voulait vraiment entraîner Gigi ».

« Joyeuses fêtes », poursuit Michael Jordan, « et j’espère qu’on se verra bientôt. Coach Kobe ??! », relance MJ, qui ajoute avec le sourire avoir glissé un émoji pleurant de rire.

« Ah, pareil pour toi, mec », écrit Kobe. « Hey, coach, je suis assis sur le banc en ce moment, et on est en train d’exploser cette équipe. 45 à 8 ».

Onze jours plus tard, Kobe Bryant était officiellement nommé pour être introduit au Hall of Fame. Quarante-neuf jours plus tard, un accident tragique l’emportait en compagnie de sa fille, Gigi et de sept autres personnes. « J’adore cet échange, parce qu’il montre la nature compétitive de Kobe », conclut la légende des Bulls. « Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas le supprimer ».

Le présenter au Hall of Fame : un honneur

Comme il l’avait fait pour Kobe Bryant tout au long de sa carrière, après avoir été impressionné par le gamin des Lakers dès ses premières confrontations en NBA, notamment après ses 33 points inscrits en 29 minutes à l’United Center lors de sa saison sophomore, Michael Jordan a rappelé il y a six mois à Vanessa Bryant qu’il serait toujours là. « Écoute, je sais que c’est un moment difficile. Je suis toujours là si tu as besoin de moi ». Ce à quoi Vanessa Bryant a répondu qu’elle aimerait le voir introniser Kobe Bryant au Hall of Fame.

« Vanessa me l’a demandé une fois qu’il est décédé. En toute honnêteté, je savais qu’il me l’aurait probablement demandé. C’était soit moi, soit Shaq, puisqu’ils ont gagné trois titres ensemble », a souligné Michael Jordan. « Ce sera un grand honneur, pour être honnête. C’est comme défendre un membre de la famille. Il m’a témoigné le plus grand respect en essayant d’imiter certaines de mes actions. Et je ne peux que lui rendre la pareille en montrant mon soutien et mon admiration pour un gars qui, selon moi, était l’un des plus grands à avoir jamais joué à ce jeu ».

Si Kobe Bryant a pris son glorieux aîné comme modèle, Michael Jordan en a profité pour rappeler que tout le mérite revenait avant tout à l’ancien arrière des Lakers pour son dévouement, son éthique de travail et sa détermination sans faille,

« C’était un gamin dur, peut-être même plus dur que je ne l’ai été. Pour moi, c’est grâce au travail acharné et au dévouement, tous les efforts qu’il a déployés. Il devrait être un modèle pour beaucoup d’enfants qui, à 18 ans, ne veulent peut-être pas aller à l’université, mais peut-être jouer au basket quelque part. Il leur a montré comment faire. Et il est resté sur le banc pendant longtemps avant d’avoir sa chance. Les gens l’oublient aussi. Mais quand il a eu sa chance, il en a profité », a-t-il ajouté, délivrant un aperçu de ce qu’il dira pour présenter dignement le « Black Mamba ».