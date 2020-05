Comment l’amitié entre Michael Jordan et Kobe Bryant est née

Le 24 février dernier, lors des adieux à Kobe et Gianna Bryant, Michael Jordan avait déclaré, les larmes aux yeux : « Quand Kobe Bryant est mort, une partie de moi est morte aussi. »

Une façon de clôturer une amitié née à la fin des années 1990, quand « His Airness » était au sommet et le « Black Mamba » un jeune premier. Ce qui fut raconté dans les derniers épisodes de « The Last Dance ».

« Si on les regarde pendant les matches, Kobe était comme aimanté vers Michael », se souvient pour ESPN Jerry West, qui connaissait la nature intime des relations entre les deux superstars. « Habituellement, sur le parquet, Michael ne parlait pas vraiment avec les autres joueurs. Il jouait, tout simplement. Mais pour une quelconque raison, il a eu une affinité avec Bryant. »

Dès son arrivée en NBA en 1996, Kobe Bryant a voulu nouer un contact avec l’arrière de Chicago.

« Aussi loin que je me souvienne, dès que les Lakers jouaient les Bulls, Kobe attendait Michael à la sortie des matches », raconte Tim Grover, le préparateur physique de Michael Jordan dans les années 1990, puis de Kobe Bryant à partir de 2007. « Et Jordan était toujours le dernier à sortir du vestiaire. Ça durait une éternité, mais Kobe patientait sagement, même si le bus n’attendait plus que lui. Il voulait saisir cette opportunité. »

Un numéro de téléphone qui se mérite

Comme Michael Jordan mettait souvent autour d’une heure avant de quitter la salle, l’attente était longue pour les Lakers. « Il ne restait plus personne dans la salle », ajoute Tim Grover. Mais Kobe Bryant voulait des réponses à ses questions, parfois sur un point technique du jeu offensif du sextuple champion.

« Beaucoup d’autres athlètes ont approché Michael, en voulant qu’il soit un mentor pour eux. Mais dès qu’ils voyaient que c’était difficile de maintenir cette intensité, d’être aussi implacable, ils lâchaient », poursuit le préparateur physique. « Mais Kobe en voulait plus : plus en Jordan en disait, plus il était assoiffé. Pour Jordan, tout le monde est un peu embêtant, et Kobe l’était pour lui, mais comme un petit frère qui veut toujours aller plus loin, en faire toujours plus. »

Ce qui n’a pas empêché Michael Jordan de donner son numéro de téléphone perso à son « petit frère« . Un geste rare pour « His Airness », plus habitué à distribuer les coordonnées des agents de sécurité des Bulls ou d’un ami…

« Il fallait gagner le droit d’avoir cette conversation », conclut Tim Grover. « Donc Michael n’aurait pas répondu s’il n’avait pas vu quelque chose en lui. »