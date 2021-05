Russell Westbrook n’a jamais douté d’un retournement de situation avec les Wizards

« Si vous n’êtes pas prêts à jouer chaque soir, alors vous n’avez rien à faire ici, dans la meilleure ligue du monde. » Ce coup de gueule de Bradley Beal, fin mars après une huitième défaite en dix rencontres, semble lointain aujourd’hui.

À l’époque, les Wizards passaient de la modeste 12e à la 13e place à l’Est, en restant malgré tout au contact des candidats au « play-in ». Mais vu la dynamique des hommes de la capitale… Début avril, Washington s’est retrouvé avec un terrible bilan de 17 victoires pour 32 défaites. Soit quatre victoires de moins que le 10e, Chicago, et seulement deux de plus que le dernier, Detroit.

« Je suis dans la ligue depuis un moment et quand tu te retrouves à 15 matches sous les 50% de victoires, tu te demandes où tu vas partir en vacances », ne cache pas Scott Brooks, après la victoire de cette nuit, face aux Cavs.

Ses hommes vont pourtant devoir patienter un peu avant de prendre leur billet d’avion. Car les Wizards ont effectué un virage spectaculaire dans leurs résultats en remportant 16 de leurs 21 dernières sorties.

« Brad (Bradley Beal) et Russ (Russell Westbrook) nous ont guidés, ils ont continué à instiller cet esprit combatif, peu importe le contexte, poursuit le coach, qui se décrit comme quelqu’un d’optimiste. Croyez-moi, il y a eu des moments difficiles. On s’est battus et pas laissés abattre. »

La huitième place en ligne de mire

Parmi les difficultés auxquelles Brooks fait référence, il y a cette séquence de janvier où l’équipe a été perturbée par le Covid. « Le plus dur a été de ne pas voir mes joueurs pendant dix jours de suite, de s’entraîner en gros avec sept ou huit gars, puis de partir pour trois matches compliqués à l’extérieur (trois défaites de près de 20 points). Mais on est restés ensemble, l’adversité aide. Je suis fier de nos joueurs, ils n’ont jamais cherché d’excuses. »

Résultat, Washington est parvenu à améliorer son bilan (33v-38d) et à remonter dans le classement de sa conférence. Aujourd’hui, le club de la capitale occupe la 10e place avec la possibilité de grimper jusqu’à la 8e. Ils terminent leur saison ce dimanche face à l’actuel occupant de ce siège, les Hornets (33v-37d).

« Ça a été très bénéfique pour nous. C’est là qu’on se fait des souvenirs », apprécie Robin Lopez, l’un des acteurs de l’ombre de ce retournement de situation. De son côté, Russell Wesbrook, célébré cette nuit pour son record de triple-double, assure n’avoir « jamais douté » de la capacité de rebondir de son équipe : « Nous sommes heureux d’avoir l’opportunité de participer aux playoffs. Notre job travail consiste maintenant à gérer un match de plus et à remonter au classement. »

« C’est un sentiment génial pour tous les gens impliqués, pour la franchise entière, dit encore Scott Brooks. Nous étions à terre, nous avons pris un tas de coups, mais nous avons continué à nous relever et à nous battre les uns pour les autres et cela nous a mis dans cette position. »