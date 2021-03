Bradley Beal fatigué de répéter les mêmes choses…

Sauf une parenthèse de deux semaines, en février, où les Wizards ont mieux défendu et gagné sept matches sur huit, Bradley Beal fredonne le même refrain après chaque défaite ou presque depuis le début de saison.

Il faut dire que Washington peine toujours à défendre (120 points encaissés par match, pire moyenne de la ligue) et le dernier match à New York le confirme encore, avec 131 unités dans les dents et une nouvelle défaite, la huitième en dix rencontres.

« Honnêtement, on est resté à l’hôtel, on n’est pas venu à la salle », regrette le All-Star pour NBC Sports. « On n’était pas concentré, sans énergie et on n’a clairement pas défendu. Voilà pourquoi on a perdu. Surtout en seconde mi-temps où la défense était inexistante. C’est une question de mentalité, il faut avoir du cœur. Ça ne s’apprend pas, ça. Si vous n’êtes pas prêts à jouer chaque soir, alors vous n’avez rien à faire ici, dans la meilleure ligue du monde. »

Bradley Beal n’est-il pas fatigué de constater et de pointer du doigt les manques défensifs des Wizards semaine après semaine ? N’est-il pas temps de frapper du poing sur la table pour réveiller le groupe, qui est désormais à quatre victoires de retard d’un éventuel « play-in » ?

« Il faut savoir choisir les bons moments, on ne peut pas être toujours négatif ou harceler les gars constamment », affirme le meilleur marqueur de la ligue. « Il y a un temps pour tout. Ce n’est pas le moment pour l’instant. On a besoin de réfléchir sur nos actes, collectivement et individuellement. On n’est pas soudés comme ce fut le cas avant, et on doit revenir à ça. Et ça commence en défense. On peut bien parler d’attaque autant qu’on le veut, on doit défendre. »

Et pas la peine de parler de la « trade deadline » de ce jeudi à Bradley Beal… « Je ne suis pas GM, ce n’est pas mon boulot. Il reste quelques heures mais pour l’instant, on attend. Vraiment, je m’en fiche. »