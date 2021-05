Retour aux stands pour JJ Redick

Le début du nouveau chapitre de la carrière de JJ Redick, ouvert en mars dernier du côté de Dallas, est assez laborieux, entre les envies du principal intéressé qui aurait préféré quitter les Pelicans via un « buy-out » afin de choisir sa future destination et non être échangé, mais aussi un pépin physique récurrent qui l’a limité dans son intégration aux Mavs (11 minutes pour 4.4 points en moyenne sur ses 13 matchs disputés).

Touché au talon droit depuis début mars, le shooteur de 36 ans avait déjà été arrêté pour subir une intervention non chirurgicale visant à soulager une inflammation. Deux mois plus tard, la situation n’a visiblement pas évolué favorablement et se serait même aggravée lors de la rencontre perdue face à Memphis, mardi soir.

En conséquence, JJ Redick va à nouveau être contraint de déclarer forfait, au mois pour les deux derniers matchs de la saison régulière.

« Il est en train de faire évaluer son talon droit, nous verrons ensuite où nous en sommes », a simplement déclaré son coach, Rick Carlisle, qui a par contre récupéré Kristaps Porzingis la nuit dernière.