Les Mavericks vont être prudents avec JJ Redick

Pas de JJ Redick, ni de Nicolo Melli cette nuit pour les Mavs, face aux Pacers. Les Texans vont surtout devoir patienter avec la première recrue citée, en provenance des Pelicans. L’arrière shooteur est en effet gêné par une blessure au talon depuis plusieurs semaines.

Alors à l’instar de ce que les Nets ont fait avec Blake Griffin, les Mavs ne vont pas précipiter son arrivée. Ils l’ont même autorisé à s’entraîner de son côté pour le moment, pour poursuivre sa récupération.

« On veut s’assurer que son talon soit remis à 100%, précise Donnie Nelson, le président de la franchise. On est davantage dans une situation où on va peut-être pouvoir le faire s’entraîner et progressivement, au moment venu, l’intégrer et le faire venir à Dallas. »

Le dirigeant convient que Redick, propriétaire d’une maison à Brooklyn, aurait sans doute préféré être dans une situation de « buyout », « et de pouvoir choisir sa destination, mais ça ne s’est pas passé comme ça. Je crois qu’il est très heureux. Il m’a dit que Luka (Doncic) était l’un de ses joueurs préférés et Luka a eu la chance d’échanger des messages avec lui, tout comme Dirk (Nowitzki). »

Plutôt que le « buyout » donc, Redick a été récupéré par les Texans en compagnie de Melli, en échange de James Johnson, Wesley Iwundu et un second tour de Draft.

Avec cette opération, on comprend sans mal que Dallas voulait s’injecter du « shooting » supplémentaire. « JJ connaît clairement l’intensité des playoffs et des tirs importants dans les moments clés. Mettre un autre shooteur à côté de Luka est très important pour nous. Et Melli nous apporte un autre élément solide dans le vestiaire comme une sorte d’homme à tout faire. »