Les Pelicans vont envoyer JJ Redick et Nicolo Melli aux Mavericks mais garder Lonzo Ball

Alors qu’on savait que JJ Redick allait quitter les Pelicans, il ne restait qu’à connaître les modalités.

Et selon The Athletic, le shooteur va rejoindre les Mavericks, où il apportera une menace supplémentaire de loin. Il est accompagné de Nicolo Melli, qui avait réclamé un transfert à ses dirigeants. En échange, les Pelicans reçoivent James Johnson, Wes Iwundu et un second tour de Draft.

Par contre, ESPN assure que La Nouvelle-Orléans n’a pas échangé Lonzo Ball, qui reste donc en Louisiane…