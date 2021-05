Déchaîné, Andrew Wiggins a été le facteur X de la fin de match remportée sur le fil par Golden State devant Phoenix cette nuit (122-116). L’ancien ailier des Wolves a été le parfait « slasher » attendu par le staff de Steve Kerr, agressif jusqu’à la fin pour terminer en boulet de canon.

Auteur de 13 points dans le dernier acte, il a ainsi ajouté un zeste d’adresse extérieure avec deux paniers derrière l’arc pour dérouter les Suns, en plus de claquer un tomar impressionnant suivi d’un alley-oop.

Dans le sprint final, il n’a pas hésité à défier Deandre Ayton dans la peinture pour sceller le sort de la rencontre et terminer ainsi sur une bonne note un match qu’il a marqué de son empreinte : 38 points à 17/24 au tir, 7 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception.

« Il a été incroyable, avec ce 3-points important inscrit en fin de partie. C’est ce que j’ai aimé dans ce match, tout le monde a haussé son niveau de jeu et a pris les tirs qui se sont présentés. Tenir les Suns à 18 points dans le dernier quart-temps, ça a aussi été impressionnant », a souligné Steve Kerr.

Avec une quatrième victoire consécutive en poche, notamment face aux deux meilleurs bilans à l’Ouest, le moral est au beau fixe du côté de la Baie d’Oakland et Andrew Wiggins avait forcément le sourire après la rencontre, même après la douche froide servie par son coéquipier Kent Bazemore en guise de félicitations.

« Ça fait du bien, ça montre de quoi on est capable. J’ai l’impression qu’on est sur une bonne dynamique en ce moment, que ce soit défensivement ou offensivement et on y arrive au bon moment. Espérons qu’on continue à aller de l’avant », a ainsi déclaré le héros du match.