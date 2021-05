Kyrie Irving blessé au visage

À la lutte au rebond offensif dans les premières minutes du troisième quart, Kyrie Irving a pris un coup de coude involontaire de la part de Nikola Vucevic lors de la victoire des Nets au United Center cette nuit.

Un coup du sort sur une action classique entre un meneur et un pivot qui vont tous les deux au rebond. Sur un shoot extérieur raté de Blake Griffin, Kyrie Irving s’est retrouvé entre Patrick Williams et Nikola Vucevic et lorsque ce dernier a descendu les bras pour repartir en attaque, son coude a percuté la pommette droite du champion 2016.

Dans l’impossibilité de revenir sur le parquet, Kyrie Irving a passé une radio sur place qui n’a rien donné selon Steve Nash, cité par ESPN. « Ils doivent lui faire un examen plus poussé. Je ne sais pas si c’est dû au gonflement. »

Seul membre du « Big Three » des Nets pour la quasi intégralité de la deuxième mi-temps, Kevin Durant espère que les examens ne révéleront rien de grave.

« Il se bat beaucoup avec les grands au rebond donc il peut prendre un coup de coude de temps en temps. J’espère qu’il passera des examens demain pour qu’il voit si tout est ok afin que nous puissions avancer. »

Décidément, alors que le grand retour de James Harden est programmé ce mercredi soir, Kyrie Irving pourrait donc prendre sa place à l’infirmerie et continuer de bloquer le nombre de matchs joués par le trio magique à sept.