James Harden et Kristaps Porzingis devraient revenir mercredi

À l’approche des playoffs, les étoiles effectuent leur retour. James Harden et Kristaps Porzingis ont en effet de bonnes chances retrouver la compétition ce mercredi. Dans le cas du premier cité, Steve Nash préfère rester prudent même si le coach estime qu’il est « tout à fait possible » que son joueur dispute un ou plusieurs des quatre matches restants des Nets.

Il s’agit en l’occurrence de deux « back-to-back ». On imagine donc qu’il sera raisonnable de ne le faire jouer qu’à une reprise à chaque fois. « Rien n’est gravé dans le marbre, nous savons comment s’est déroulée cette saison », prévient le coach, dont la recrue n’est plus rentrée en jeu depuis début avril à cause d’une blessure aux ischio-jambiers.

Même timing évoqué pour Kristaps Porzingis, gêné, lui, par son genou. Rick Carlisle vient d’annoncer qu’il resterait sur la touche pour le match de la nuit prochaine face aux Grizzlies, mais il pourrait revenir le lendemain, face aux Pelicans.

« On se dit qu’un jour supplémentaire, en particulier avec l’entraînement d’aujourd’hui, lui sera très utile. Mais tout dépend de comment il se sent et de ce genre de choses », note le coach texan, pour qui il est important que son joueur ait des minutes avant les playoffs.