Le collectif des Nets envoie (quasiment) les Bulls en vacances

Sur trois victoires de rang, les Bulls reçoivent les Nets pour garder un espoir de jouer le « play-in ». Mais ça commence mal pour Chicago qui encaisse un 8-0 d’entrée, qui se transforme en 15-5. Kyrie Irving mène la danse pour Brooklyn, avec 13 points dès le premier quart, mais, en face, Zach LaVine n’est pas mal non plus à 10 unités.

L’arrière porte les Bulls, il les maintient, mais l’écart semble stabilisé à la dizaine, à neuf unités en tout cas à la fin du premier quart (32-23). À 10/23 dont 3/11 à 3-points, les Bulls n’ont pas encore réglé la mire, à l’image de Nikola Vucevic et Coby White qui cumulent un 0/5 derrière l’arc.

De leur côté, les Nets font bien bouger le ballon, avec Bruce Brown qui est notamment l’heureux bénéficiaire de plusieurs jolis mouvements collectifs. Kevin Durant commence aussi à faire chauffer le poignet et l’écart enfle à +17 pour Brooklyn. Daniel Theis réussit une passe volleyée à une main pour le 3-points de Patrick Williams.

Thaddeus Young sert bien Nikola Vucevic sous le cercle pour le dunk mais les Nets répliquent du tac au tac avec Nic Claxton qui remet le couvercle à la claquette.

À la pause, c’est le trio Bruce Brown (15 points), Kyrie Irving et Joe Harris (tous deux à 13 points) qui met les Nets dans les meilleures conditions (64-51). Zach LaVine (17 points) est lui bien esseulé…

Zach LaVine trop seul !

Privés de Kyrie Irving qui s’est pris un coup de coude involontaire de Vucevic en pleine poire, les Nets repartent néanmoins à l’assaut au retour des vestiaires. En l’occurrence, c’est Durant qui sert Griffin pour un dunk main gauche. L’intérieur vétéran décolle encore pour une claquette dunk à deux mains bien sentie.

Les Bulls s’accrochent encore, et passent sous la dizaine sur un 3-points de Theis, mais Griffin lui répond aussi sec. Durant, puis Mike James, font également mouche de loin et les Nets s’envolent à nouveau au score (à +17). LaVine (28 points) a beau se démultiplier, Chicago reste loin du compte avant le dernier quart (93-74).

Comme un symbole, Vucevic rate un tir au poste bas, se tourne vers l’arbitre en protestation, et pendant ce temps, c’est Shamet qui envoie Jeff Green au alley-oop ! Décidément infatigable, LaVine enchaîne 8 points de suite pour revenir à 102-91 et force Steve Nash à faire rentrer ses titulaires.

Malgré les 41 unités au final de Zach LaVine, Chicago ne parviendra pas à rattraper son retard. Kevin Durant (21 points, 8 passes) et le collectif des Nets étaient bien supérieurs. Bruce Brown (15 points, 10 rebonds) finit ainsi en double-double alors que huit joueurs de Brooklyn termine à 10 points ou plus (115-107). Cette défaite fait très mal aux Bulls qui n’ont quasiment plus aucune chance de rallier le « play-in » à l’Est…