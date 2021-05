Les Warriors en pleine bourre avant le « play-in »

Steve Kerr l’avait senti venir. Depuis plusieurs semaines, il annonce que son équipe est enfin sur une bonne dynamique. Évidemment, les prouesses de Stephen Curry ont aidé mais comme lors des deux dernières matches, avec un double MVP maladroit en fin de rencontre contre le Jazz et pendant toute la partie contre Phoenix, les autres Warriors ont pris leur responsabilités.

« Il y a deux mois, on aurait perdu ce match de 40 points », rappelait Draymond Green après la victoire 122-116 de Golden State contre les Suns. « Réussir à gagner ce match avec un Steph en difficulté, ça montre tout le chemin parcouru par cette équipe. »

Des seconds couteaux précieux

Contre le Jazz et contre les Suns, Jordan Poole, Andrew Wiggins et Juan Toscano-Anderson ont à chaque fois répondu présent. Andrew Wiggins a réalisé le meilleur match de sa saison contre Phoenix mais il est également régulier depuis la coupure du All-Star Game avec des moyennes de 19 points et 39% à 3-points, tout en défendant chaque soir sur le meilleur extérieur adverse.

Jordan Poole amène une étincelle offensive en sortie de banc que les Warriors n’avaient pas en début de saison. Et Juan Toscano-Anderson apporte une énergie que beaucoup comparent à Matt Barnes ou à un jeune Draymond Green. Il en fait oublier l’absence de Kelly Oubre Jr…

« Jordan a été fantastique ce soir, on avait besoin de son scoring. Il y avait beaucoup d’espace sur le terrain vu la façon de défendre sur Steph », explique Steve Kerr. « Wigs (Wiggins) a été exceptionnel, 38 points à 17/23 aux tirs, il nous a portés pendant tout le match. Les gars ont pris leur responsabilités. Et tenir Phoenix à 18 points en dernier quart-temps avec toutes les armes qu’ils ont, c’est fort. »

Pour Steve Kerr, ces deux derniers matchs sont le fruit d’une saison entière de travail qui a permis aux jeunes Warriors d’emmagasiner de l’expérience, malgré une campagne en dents de scie. Ajoutez-les aux tauliers que sont Stephen Curry, Draymond Green et Kevon Looney et vous voilà avec un effectif qui monte en pression.

« Nous avions les fondations mais nous avons eu besoin de la saison pour que les jeunes apprennent. Jordan, Juan, Mulder, Damion Lee, ils avaient besoin de passer par ces moments difficiles pour grandir et ça se voit ce soir dans la façon dont nous avons gagné le match », décrivait Steve Kerr après la rencontre.

Pas de « We Believe 2.0 » selon Draymond Green

Outre les progrès en attaque pour venir seconder Stephen Curry, c’est avant tout avec leur défense que les Warriors ont survécu pendant toute la saison. Et si la défense de cette année ne ressemble en rien à celle des saisons fastes, la fondation construite autour de Draymond Green est encourageante pour les saisons à venir.

« Nous n’avons pas autant de talent qu’avec Andre Iguodala, Klay, KD, Zaza, Andrew Bogut… Notre groupe est totalement différent mais Draymond Green en est le dénominateur commun. C’est le chef d’orchestre qui dirige toute le monde sur le terrain et qui partage sa connaissance », rappelle Steve Kerr. « Et puis ajouter Juan a changé la donne pour nous. Il peut mettre la pression sur le porteur, il peut défendre tout le monde, et avec Kent Bazemore également, notre défense est beaucoup plus mobile et active. »

Avec deux matchs restants pour conserver la huitième place, les Warriors arrivent donc en « play-in » avec le vent dans le dos. Après ces deux victoires contre deux adversaires qu’ils risquent de retrouver au premier tour s’ils passent l’étape des barrages, les comparaisons avec l’époque « We Believe » commencent à gronder dans la Baie.

Draymond Green préfère cependant tempérer ce genre de comparaison avec un argument implacable. « Ça fait du bien pour la confiance de battre ces deux équipes surtout pour nos jeunes, mais ces matchs ne compteront pas la semaine prochaine. C’est bien d’arriver en playoffs avec le momentum et en rythme mais nous ne sommes pas « We Believe 2.0 ». J’adore cette équipe mais j’ai trois bagues de champion et cinq finales. « We Believe 2.0 » ? Merde, on a Stephen Curry avec nous !”