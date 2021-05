Au relais ou à côté de Stephen Curry, Jordan Poole fait parler sa qualité de shoot

Face aux leaders de la conférence Ouest, Golden State avait l’occasion de sécuriser sa place en « play-in ». Une opportunité que les hommes de Steve Kerr n’ont pas manqué de saisir en s’imposant malgré Jordan Clarkson.

Et au relais ou à côté de Stephen Curry, Jordan Poole s’est illustré en sortie de banc. Auteur de 20 points à 6/11 au tir dont 4/9 à 3-points, le sophomore a retrouvé son niveau du mois de mars.

Un bosseur récompensé

Adepte des shoots du milieu de terrain avec Stephen Curry à l’échauffement, Jordan Poole en a converti un au buzzer du troisième quart. De quoi ravir le meilleur scoreur de la NBA.

« C’était vraiment le bon moment pour qu’il porte le ballon et prenne ce tir » reconnait le double MVP sur NBC Sports. « Je suis fier qu’il ait tiré parce qu’il y a beaucoup de joueurs dans cette ligue qui se préoccupent de leur pourcentage et qui ne tentent pas ce genre de shoot… Donc je suis content qu’il l’ait tenté. »

En tant que mentor, Draymond Green encourage son poulain dans cette voie. « Je dis toujours à Jordan d’être confiant et que quand il est ouvert, il doit prendre ses tirs. C’est un gamin qui a confiance en lui et qui bosse beaucoup. Vous savez, c’est toujours bien de le voir réaliser ce genre de choses et de s’apercevoir que tout le travail paye. Ce n’est pas un hasard. Il bosse comme un dingue donc il mérite d’avoir ces moments-là. »

Profiter de l’attention que suscite Stephen Curry

Passé par la G-League avant de revenir dans l’effectif des Warriors, l’arrière endosse désormais le rôle de sixième homme. Leader d’un banc composé réduit à trois membres (Mychal Mulder, Juan Toscano-Anderson et Jordan Poole) face au Jazz, le natif de Milwaukee doit hausser son niveau de jeu afin de faire souffler Stephen Curry de temps en temps. « C’est important quand nous pouvons compter sur d’autres scoreurs que Steph qui attire tellement l’attention. Les gars vont être ouverts, J’ai trouvé que tout le monde avait été agressif ce soir et c’est ce dont on a besoin. Nous ne pouvons pas espérer que Steph nous porte chaque soir » analyse Steve Kerr.

Car grâce à la menace que représente Stephen Curry, Jordan Poole s’exprime également aux côtés de son meneur.

« Jordan a beaucoup de qualités et il a été capable de le montrer ce soir » souligne ainsi son coach. « Il a réussi quelques gros tirs, il a rempli son rôle en sortie de banc en nous apportant l’étincelle. C’est un bon shooteur, un bon créateur et quand il joue avec Steph, il va avoir beaucoup d’espace parce qu’ils accordent tellement d’attention à Steph. J’ai trouvé qu’il avait bien profité de ça ce soir. »