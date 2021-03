L’éclosion de Jordan Poole

Réputé très bon shooteur à l’université, Jordan Poole n’avait pas vraiment confirmé les espoirs placés en lui lors de sa première année à Golden State. En effet, l’arrière des Warriors avait connu de sacrés trous d’air au niveau de l’adresse, au point même de finir la campagne à 28% de réussite derrière l’arc et à 33% en général.

Mais tout ceci parait bien loin. Toujours à 9 points de moyenne, le sophomore se montre nettement plus efficace cette année avec des pourcentages en 48/40/90, soit 48% d’adresse générale, 40% à 3-points et 90% aux lancers-francs. Dans la lignée de son camarade sur les lignes arrières, Stephen Curry.

Convoqué dans la « bulle » pour aider les Santa Cruz Warriors en G-League, Jordan Poole en est revenu transformé. Depuis cinq matchs, il transforme 55% de ses tentatives dont 42% à 3-points pour une moyenne de 18 points.

Des progrès qui soulagent Stephen Curry

Meilleur marqueur contre les Rockets la nuit dernière, le natif de Milwaukee endosse parfaitement son costume de 6e homme. Auteur de son troisième triple-double, Draymond Green souligne ainsi les progrès de son jeune coéquipier. « Tout est une question de confiance. Il shoote avec beaucoup de confiance en ce moment, il prend les décisions plus rapidement et il est globalement meilleur dans son jeu. »

Même son de cloche chez Steve Kerr qui constate une nette amélioration. « J’aime son agressivité, la chose qui m’impressionne le plus est la manière dont il prend les décisions. Il ne perd pas de temps. Lors de son année rookie et même plus tôt cette saison, il recevait le ballon et le monopoliser. Il ne le garde plus trop maintenant. »

En pleine forme actuellement, Jordan Poole a gagné la confiance de son coach qui compte désormais beaucoup sur lui. « S’il continue de prendre des décisions rapidement que ce soit avec un tir, un dribble ou une passe et qu’il ne monopolise pas le ballon alors il jouera, » prévient ainsi le coach.

Plus qu’un simple sniper, Jordan Poole propose bien plus, ce qui permet de moins dépendre de Stephen Curry. « Il est capable d’aller dans la peinture, il est rapide, il peut faire certaines choses qui change un peu notre style de jeu. C’est bien d’avoir un playmaker, quelqu’un qui peut prendre des shoots et mettre à mal la défense adverse. »