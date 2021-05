Les Warriors rentrent à la maison sur les rotules

Malgré un Steph Curry à 37 points, les Warriors se sont inclinés pour leur dernier arrêt dans ce « road-trip » de quatre matchs. Un bilan mitigé au final puisque le bilan est certes équilibré (2 victoires pour 2 défaites) mais vu le CV des adversaires (Minnesota, Houston et New Orleans à deux reprises), sans doute que les hommes de Steve Kerr pouvaient espérer un meilleur bilan comptable.

Mais ils ont tout de même remporté une première manche très importante contre les Pelicans, qui leur permet de garder trois matches d’avance sur les coéquipiers de Zion Williamson et donc de garder leur destin entre leurs mains et une certaine marge d’erreur.

S’occuper de Zion Williamson : une vraie corvée

Si les Warriors retrouveront leur Chase Center ce jeudi soir, ils reviennent en terre promise bien entamés d’un point de vue physique d’après Juan Toscano-Anderson. « Je suis sûr que si on dit qu’on était fatigué, ça serait pris comme une excuse. Mais c’est dur, il faut juste dire les choses comme elles sont. C’était un long road-trip et une longue saison. C’est dur de battre n’importe quelle équipe en back-to-back. »

Devant de 4 points au début du 4e quart-temps ce mardi soir contre les Pelicans, les coéquipiers de Stephen Curry ont calé dans la dernière période à l’image de leur meneur auteur d’un 1/7 au tir dont 0/4 à 3-points alors que de l’autre côté, Lonzo Ball sortait le grand jeu avec 12 de ses 33 points.

Pour Juan Toscano-Anderson, s’occuper d’un joueur comme Zion Williamson fatigue. En mission défensive sur lui au relais de Draymond Green, le « two-way contract » a souffert du différentiel physique (1m98 et 94 kg pour le Warrior contre 2m01 et 128kg pour le Pelican) « J’étais un peu fatigué » a avoué le Warrior chez NBC Sports. « Zion Williamson est un adversaire redoutable, il est très dur à gérer. Je l’ai vraiment constaté avec cette double confrontation. Néanmoins, nous avons eu notre chance mais nous avons pas su la saisir. Ils nous ont dominés de 9 points dans le 4e quart-temps et ça a fait la différence. »

Une rotation trop limitée

Si on peut se demander pourquoi un joueur du physique de Juan Toscano-Anderson défend sur un gabarit comme Zion Williamson, c’est tout simplement parce que Golden State possède une rotation courte.

Avec seulement 8 joueurs sollicités (contre 10 pour leurs adversaires) pour ce back-to-back et aucun intérieur physique sur le banc (Juan Toscano-Anderson, Mychal Mulder et Jordan Poole), les rangs des Warriors n’étaient pas assez fournis, que ce soit en termes de quantité que de qualité puisqu’ils déplorent les absences de Kelly Oubre Jr. (poignet), Eric Paschall (hanche) ou encore James Wiseman (genou).

Cependant, Steve Kerr n’avait rien à reprocher à ses hommes en conférence de presse. « Je suis vraiment fier de mes joueurs, ils se sont battus pendant tout le match. Clairement nous étions fatigués mais il faut donner du crédit aux Pelicans. Ils ont fait les actions qu’ils devaient faire. Le fait d’être trop limité en termes de rotation met beaucoup de pression sur les joueurs mais c’est comme ça. On doit continuer à aller de l’avant. »

Avec désormais six matchs de suite à domicile pour clôturer la saison régulière dont une double confrontation à venir contre le Thunder, l’occasion est trop belle pour s’assurer définitivement le « play-in ».