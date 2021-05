Lonzo Ball a tenu parole

C’est peu dire que Lonzo Ball avait manqué son rendez-vous face à Golden State lundi soir. En rendant une copie de 7 points à 3/18 au shoot, le meneur des Pelicans n’avait pas su éviter la défaite des siens, bombardés par un Stephen Curry de gala (41 unités).

Revanchard avant de retrouver les troupes de Steve Kerr mardi soir, il avait annoncé une réaction. « Je serai là demain », avait-il envoyé par texto à Zion Williamson après le revers.

« Je savais que j’avais laissé tomber mon équipe et que cela n’allait pas arriver deux soirées de suite », se justifie-t-il pour ESPN. « Je sais le joueur que je suis et je crois en moi-même. Je savais que je n’allais pas shooter à nouveau à 3/18. Je voulais simplement faire savoir à Zion que j’allais être présent avec lui pour ce match. Car lui, on sait qu’il va faire 30 points et 10 rebonds chaque soir. Ma prestation de la veille était quasi inacceptable, surtout à cet instant de la saison. Je voulais corriger ça. »

Encore fallait-il le prouver. Lonzo Ball a parfaitement profité des espaces laissés par les Warriors pour bien entrer dans son match. Adroit de loin avec un 3/4 à 3-pts en premier quart-temps, il est déjà à 11 points après 12 minutes.

Impeccable dans le « money time »

Puis, en dernier quart-temps, dans les trois dernières minutes même, le meneur va faire encore très mal à Golden State avec 12 points. Dans le détail, ce sont deux paniers primés pour égaliser puis un stepback à mi-distance pour passer devant à 25 secondes de la fin. Enfin, des lancers-francs pour valider le succès des Pelicans.

« Il avait tellement confiance en lui et il a mis ses lancers-francs », se réjouit Stan Van Gundy alors que le meneur a progressé cette année après des premières saisons très moyennes sur la ligne. « Il a bossé pour ça. Et quand on travaille autant dans un domaine, on devient bon. »

Lonzo Ball a donc tenu parole, après son texto à Zion Williamson, en réussissant l’un de ses meilleurs matchs de la saison, égalant son record en carrière avec 33 points à 11/23 dont 7/13 à 3-pts, sans oublier 6 rebonds et 4 passes.

« J’ai beaucoup de respect pour lui », confie de son côté Zion Williamson. « Je suis heureux qu’il soit mon coéquipier. On adore avoir des coéquipiers comme ça, qui peuvent dire des choses comme ça et le démontrer le lendemain. Il veut gagner et fait tout ce qui est nécessaire pour ça. »