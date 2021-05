Jordan Clarkson, le meilleur après le pire !

Jordan Clarkson fait partie de ces joueurs sans foi ni loi sur un terrain de basket. Le garçon n’a ni Dieu ni maître…

Maladroit en début de match, à 8/20 aux tirs après trois quart-temps, ayant raté ses huit premières tentatives à 3-points, il a pourtant persévéré et continué à envoyer des tirs. Et ça a fini par tomber dedans !

Auteur de 10 points en moins de deux minutes en dernier quart-temps pour ramener son équipe à -10 avec six minutes à jouer, le 6e homme du Jazz a ensuite planté 11 points d’affilée, portant le Jazz dans un comeback fantastique à San Francisco, revenant de -18 pour égaliser après un layup main gauche plus la faute !

« Jordan est dur mentalement », expliquait Quin Snyder après coup sur le site du Jazz. « Quand tu as un gars qui croit en lui et qui a la confiance qu’il a, il est capable de passer rapidement à l’action suivante quand il rate un tir. Il se donne une chance de réussir avec cette mentalité, et il se bat. »

Avec 24 de ses 41 points inscrits en dernier quart, Jordan Clarkson renforce évidemment sa candidature pour le titre de meilleur sixième homme de l’année, d’autant plus qu’il devient le premier remplaçant depuis Lou Williams (en 2018/19) à totaliser plusieurs pointes au-dessus de 40 points dans la même saison.

« On a eu un tir pour gagner le match »

Mais le scoreur fou voulait surtout achever son chef d’œuvre avec le tir de la gagne… Il aura une première chance sur un layup contesté, puis une seconde (cette fois pour le 3-points égalisateur) mais ce sera raté par deux fois.

« J’ai continué à attaquer et j’ai essayé de nous ramener une victoire à force de volonté. On a eu une chance de gagner. J’avais une bonne chance de finir au cercle. Mais c’est comme ça. On a eu un tir pour gagner le match. On était en bonne posture. Quelques petites choses durant le match auraient pu nous faire passer le cap. »

Aussi maladroit et frustrant qu’il ait été en première mi-temps, Jordan Clarkson a réussi à renverser la vapeur grâce à un dernier quart temps de pure folie. Malheureusement, son dernier 3-points pour passer devant n’aura pas suffi face à celui de Stephen Curry.

Avec 33 tirs tentés en sortie de banc, Jordan Clarkson a pour le coup manqué d’égaler son propre record de shoots envoyés par un remplaçant, établi le 13 février 2019, quand il en avait déjà tenté 34 avec Cleveland. Aucun autre remplaçant, sur les 45 dernières années, n’a jamais eu la gâchette aussi facile…