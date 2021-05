Après un premier flirt réussi, Kelly Olynyk vise le mariage avec les Rockets

Victor Oladipo contre Avery Bradley et Kelly Olynyk. Un mois et demi après cet échange entre le Heat et les Rockets, le Canadien est pour le moment le grand gagnant, sur le plan personnel, de ce changement d’équipe.

Finalement installé dans le cinq majeur de Stephen Silas, aux côtés de Christian Wood, l’ancien joueur des Celtics et du Heat enchaîne les « double-double » et les performances à plus de 20 points.

Si bien qu’à 30 ans, il connaît la meilleure séquence en carrière. En 24 matches avec les Rockets, il affiche 19 points (56% aux tirs dont 38% de loin), 9 rebonds, 4 passes et 1 interception de moyenne.

Même si Houston va finir avec le pire bilan de la ligue, l’ancien finaliste NBA avec le Heat aura au moins eu l’occasion de tirer son épingle du jeu.

« J’ai eu une bonne opportunité de jouer mon jeu ici », confirme-t-il au Houston Chronicle. « C’est un facteur déterminant (d’être) dans un endroit où l’on peut être soi-même, jouer au basket comme on l’a toujours fait. C’est génial ici. J’ai adoré ça, les opportunités, les joueurs, les entraîneurs. Cela s’est clairement vu sur le terrain. »

De l’argent et aider une équipe à gagner

Toute la question est maintenant de savoir si Houston et lui peuvent trouver un terrain d’entente pour aller plus loin que cet échantillon d’une vingtaine de matches. Avec au cœur de l’équation, son association avec Christian Wood, sur qui les Rockets ont déjà misé pour plusieurs années.

Stephen Silas reste persuadé que les deux hommes peuvent fonctionner ensemble sur la durée. « Christian et lui ont pu en quelque sorte coexister, ça nous a plutôt bien réussi, surtout en attaque. Sur le plan défensif, c’est un peu plus difficile, mais (Olynyk) peut défendre des pivots plus grands quand Christian peut tenir des ailiers forts plus vifs. Je pense que cela pourrait marcher à terme. »

Outre le sportif, l’autre enjeu sera financier. Le Canadien en termine avec un beau contrat qui lui permettait de toucher plus de 10 millions de dollars à l’année.

L’intérieur pourrait-il se voir proposer un contrat encore plus élevé ? Qui plus est dans une équipe de Houston qui compte déjà les contrats juteux de John Wall (41 millions) et d’Eric Gordon (17 millions) ?

« L’argent est clairement un facteur à un moment donné », convient Kelly Olynyk, qui apprécie beaucoup Stephen Silas. « Évidemment que tu veux gagner mais tu veux également aider à gagner. Tu ne veux pas te perdre dans la masse. Tu veux contribuer, aider une équipe à grandir, gagner et faire quelque chose de spécial. Tous ces facteurs rentrent en jeu. Ensuite, il faut évidemment considérer une année de contrat par rapport à deux, trois ou quatre. Il y a un tas de facteurs qui entrent en ligne de compte. »