Victor Oladipo rejoint Miami !

Il a eu ce qu’il voulait ! Alors qu’on savait depuis quelque temps que Victor Oladipo rêvait de rejoindre Miami, ESPN annonce que l’arrière a eu ce qu’il souhaitait puisqu’il est bien transféré au Heat par Houston.

Débarqué par Indiana en janvier dernier, parce qu’il avait visiblement déjà la tête ailleurs, le double All-Star (2018 et 2019) ne sera finalement resté que quelques semaines à Houston, avant de refaire ses valises pour une équipe bien plus compétitive. En échange d’Avery Bradley, Kelly Olynyk et un « swap » entre deux tours de Draft.

Ce n’est pas cher payé du tout pour Pat Riley, qui a compensé le départ de Kelly Olynyk par l’arrivée de Nemanja Bjelica, alors qu’Avery Bradley, blessé, n’a quasiment pas joué de la saison…

Il faut dire que Victor Oladipo sera free agent à la fin de la saison, et qu’il doit encore prouver qu’il a totalement récupéré de son niveau d’avant blessure. Mais à ce prix-là, il vaut certainement la peine d’être testé pour la fin de la campagne régulière, et les playoffs. S’il donne satisfaction, Miami récupère d’ailleurs ses « Bird Rights » pour avoir la main afin de le conserver, lorsque la « free agency » s’ouvrira.