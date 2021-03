Nemanja Bjelica quitte Sacramento pour Miami

Le Heat le pistait depuis plusieurs semaines et ESPN annonce que Nemanja Bjelica rejoint bien la Floride. En échange, les Kings récupèrent Moe Harkless et Chris Silva, des pertes très limitées pour le finaliste 2020.

Même si le Serbe avait perdu sa place de titulaire, et beaucoup de temps de jeu cette saison, il reste un « stretch four » intéressant, bien que son pourcentage d’adresse de loin (29.3%) sur la campagne soit assez faible. Mais étant donné qu’il a été écarté un moment, et qu’il jouait peu, ce n’est pas forcément représentatif.

Pour Miami, c’est en tout cas une bonne prise, surtout que l’équipe affiche la 28e moyenne de loin cette saison…