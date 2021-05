Les Wolves écrabouillent le Magic

Plombé par les blessures, puis carrément en liquidation totale avec des transferts de partout avant la « trade deadline », le Magic ressemble plus à une équipe de G-League qu’à une franchise NBA en cette fin de saison. Auparavant cantonné au banc, Mo Bamba est désormais titulaire et ouvre les hostilités. Mais les visiteurs du Minnesota prennent rapidement le contrôle des opérations, sur un 17-9.

Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell sont les premiers à frapper mais Anthony Edwards n’est pas loin derrière avec deux 3-points qui creusent encore l’écart. À vrai dire, Towns (13 points) et Russell (10 points) scorent déjà plus à eux deux que tout le Magic en premier quart. Orlando compte déjà 15 points de débours (34-19).

Les Wolves doublent bientôt le total d’Orlando (50-25) en deuxième quart, avec un Naz Reid qui fait mouche de loin mais peut aussi écraser un gros dunk. Josh Okogie y va aussi d’une belle envolée en ligne de fond. Aux commentaires pour la TV locale, Markelle Fultz ne peut que s’exclamer sur un ou deux paniers de Dwayne Bacon ou Cole Anthony…

Car le Magic est déjà largué ! Derrière 20 points de Karl-Anthony Towns et 19 de D’Angelo Russell, Minnesota mène de 30 points à la pause (74-44). L’écart montera même jusqu’à 43 points en troisième quart (107-64). Heureusement, le tanking du Magic se terminera dans six jours…

Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell finissent tous deux à 27 points, bien aidés par le troisième double-double de sa saison (et donc sa carrière) pour Anthony Edwards (16 points, 10 rebonds). Dans la défaite, RJ Hampton termine à 19 points (plus 5 rebonds et 3 passes en 28 minutes en sortie de banc) pour un nouveau record personnel alors que l’ancien Knick, Ignas Brazdeikis, ajoute 16 points, plus 6 rebonds et 3 passes aussi en remplaçant.

C’est plutôt au niveau de la « lottery » qu’Orlando fait une « bonne affaire » avec cette défaite, puisque le club est désormais à égalité avec Minnesota et Cleveland, à la 27e place de la ligue…